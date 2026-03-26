AUR susține că nu face alianțe cu PSD sau PNL: „Votează cot la cot și încearcă să creeze impresia că există diferențe între ei”

PSD și PNL s-au acuzat reciproc de alianțe cu AUR

Formațiunea lui George Simion susține că nu face alianțe cu PSD și nici cu PNL. „Sunt pure invenții”, transmit reprezentanții AUR, care mai subliniază că partidele din Coaliție „votează cot la cot fiecare măsură care lovește în populație, dar încearcă să creeze impresia că ar exista diferențe între ei”.

„În ultimele zile au apărut tot mai multe „informații” despre alianțe AUR cu PSD sau cu PNL. Sunt pure invenții. Nu a existat nicio discuție, nicio negociere, niciun fel de înțelegere.

Aceste zvonuri nu apar întâmplător. PSD este prins într-o coaliție din care nu poate ieși fără să plătească un cost politic uriaș. Au rămas acolo nu pentru că vor, ci pentru că nu mai au de ales. De aici și încercarea de a arunca pe piață tot felul de scenarii, de la „alianțe” inexistente până la povești despre întâlniri și pacte imaginare, menite să creeze confuzie și să deturneze atenția de la eșecurile guvernării”, transmite formațiunea lui George Simion. 

AUR critică partidele din Coaliție pentru că „reprezintă astăzi două fețe ale aceleiași guvernări”:

„Împreună au crescut taxele, au refuzat să respecte legea privind indexarea pensiilor și au pus presiune pe mame, pensionari și mediul privat. Aceste decizii le aparțin și nu pot fi separate și au consecințe directe asupra nivelului de trai al românilor”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

În timp ce votează cot la cot fiecare măsură care lovește în populație, încearcă să creeze impresia că ar exista diferențe între ei sau că ar avea alte opțiuni. Nimic mai fals. Nu există nicio alternativă în interiorul acestei coaliții. Este aceeași politică dusă până la capăt, de aceiași oameni, în aceleași interese.”

Social-democrații și liberalii s-au acuzat reciproc în ultima perioadă că ar face alianță cu AUR, în special în timpul dezbaterilor privind bugetul de stat. Spre exemplu, deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, spunea că PSD și AUR „au pus la cale o conspirație prin care vor să facă bugetul României țăndări”.

De partea cealaltă, social-democrații au început să transmită în rafală mesaje în spațiul public prin care subliniază o eventuală înțelegere între PNL și AUR. Chiar Sorin Grindeanu a declarat recent la România TV că PNL ar lua în calcul o înțelegere cu AUR pentru a sprijini un Guvern minoritar condus de liberali. 

În timpul unei vizite la Bruxelles, liderul PSD i-a spus și Robertei Metsola, președinta Parlamentului European, că formațiunea condusă de Ilie Bolojan s-ar apropia de AUR.

„Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”, a scris Grindeanu, joi, pe Facebook. 

Citește și: Grindeanu duce scandalul din Coaliție la Bruxelles: i-a vorbit Robertei Metsola despre referendumul din PSD și a criticat Guvernul

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
4
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
Digi Sport
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu si roberta metsola
Grindeanu duce scandalul din Coaliție la Bruxelles: i-a vorbit Robertei Metsola despre referendumul din PSD și a criticat Guvernul
ccr
CCR a respins sesizările AUR privind legea bugetului de stat pe 2026 și cea a bugetului asigurărilor sociale
sorin grindeanu la o sedinta
Grindeanu: PSD nu exclude remanieri. Miniștrii, chemați la întâlniri regionale de evaluare
sorin grindeanu face declaratii
Grindeanu: Decizia legată de preţurile la carburant stă la Executiv. În două săptămâni nu s-a luat nicio măsură
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor, îngrijorat de tensiunile din Coaliție: Ar fi catastrofal un guvern minoritar PNL-USR susţinut de AUR
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Guvernul discută OUG privind prețul carburanților: măsuri limitate...
d trump face grimasa
Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut...
sistem patriot
Ajutorul militar american destinat Ucrainei, în pericol: Pentagonul...
Steaguri România Moldova
Rezultatele celui mai recent sondaj în Republica Moldova, privind...
Partenerii noștri
Pe Roz
Alinierea dintre Soare și Uranus aduce schimbări majore pentru două zodii. Nativii trebuie să acorde atenție...
Cancan
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Fanatik.ro
Ce i-au transmis turcii lui Marius Șumudică: “Dacă-i bate Mircea Lucescu, să-i facem statuie și s-o poleim...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Avion ținut la sol în Bruxelles din cauza crizei carburanților. Dan Alexa și președintele InfoCons, printre...
Adevărul
Atenție la „atârnători”! Cum se „lipesc” agenții imobiliari de tranzacții în curs pentru a stoarce bani de la...
Playtech
Ce salarii oferă Umbrărescu angajaţilor săi: Condiţiile de pe şantierele ”regelui asfaltului”
Digi FM
Cristina Cioran, declarații despre provocarea de a-și crește copiii singură: „Totul este o luptă!” Alex...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Decizie șocantă"! Selecționerul Turciei a lăsat "mască" o țară întreagă, în ziua meciului cu România
Pro FM
Cine este Ștefan Oprea, iubitul Alexandrei Stan. De patru ani urcă împreună pe scenă, iar acum vor fi...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Cum profită samsarii de parcul auto învechit al României pentru a da țepe de mii de euro
Newsweek
Anglia crește vârsta de pensionare la 68 ani. Nemții, la 67 de ani. De ce România e condamnată să facă la fel?
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Greșeala pe care o fac toți stăpânii când sună soneria. Gestul tău poate agrava lătratul. Iată ce trebuie să...
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”