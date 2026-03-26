AUR susține că nu face alianțe cu PSD sau PNL: „Votează cot la cot și încearcă să creeze impresia că există diferențe între ei”

Formațiunea lui George Simion susține că nu face alianțe cu PSD și nici cu PNL. „Sunt pure invenții”, transmit reprezentanții AUR, care mai subliniază că partidele din Coaliție „votează cot la cot fiecare măsură care lovește în populație, dar încearcă să creeze impresia că ar exista diferențe între ei”.

„În ultimele zile au apărut tot mai multe „informații” despre alianțe AUR cu PSD sau cu PNL. Sunt pure invenții. Nu a existat nicio discuție, nicio negociere, niciun fel de înțelegere.

Aceste zvonuri nu apar întâmplător. PSD este prins într-o coaliție din care nu poate ieși fără să plătească un cost politic uriaș. Au rămas acolo nu pentru că vor, ci pentru că nu mai au de ales. De aici și încercarea de a arunca pe piață tot felul de scenarii, de la „alianțe” inexistente până la povești despre întâlniri și pacte imaginare, menite să creeze confuzie și să deturneze atenția de la eșecurile guvernării”, transmite formațiunea lui George Simion.

AUR critică partidele din Coaliție pentru că „reprezintă astăzi două fețe ale aceleiași guvernări”:

„Împreună au crescut taxele, au refuzat să respecte legea privind indexarea pensiilor și au pus presiune pe mame, pensionari și mediul privat. Aceste decizii le aparțin și nu pot fi separate și au consecințe directe asupra nivelului de trai al românilor”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

În timp ce votează cot la cot fiecare măsură care lovește în populație, încearcă să creeze impresia că ar exista diferențe între ei sau că ar avea alte opțiuni. Nimic mai fals. Nu există nicio alternativă în interiorul acestei coaliții. Este aceeași politică dusă până la capăt, de aceiași oameni, în aceleași interese.”

PSD și PNL s-au acuzat reciproc de alianțe cu AUR

Social-democrații și liberalii s-au acuzat reciproc în ultima perioadă că ar face alianță cu AUR, în special în timpul dezbaterilor privind bugetul de stat. Spre exemplu, deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, spunea că PSD și AUR „au pus la cale o conspirație prin care vor să facă bugetul României țăndări”.

De partea cealaltă, social-democrații au început să transmită în rafală mesaje în spațiul public prin care subliniază o eventuală înțelegere între PNL și AUR. Chiar Sorin Grindeanu a declarat recent la România TV că PNL ar lua în calcul o înțelegere cu AUR pentru a sprijini un Guvern minoritar condus de liberali.

În timpul unei vizite la Bruxelles, liderul PSD i-a spus și Robertei Metsola, președinta Parlamentului European, că formațiunea condusă de Ilie Bolojan s-ar apropia de AUR.

„Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”, a scris Grindeanu, joi, pe Facebook.

