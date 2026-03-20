AUR va contesta la CCR legea bugetului de stat pentru 2026. George Simion: „Opoziție totală"

George Simion. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va contesta la Curtea Constituțională legea bugetului de stat pentru 2026, adoptată vineri de Parlament, a anunțat liderul formațiunii după vot, George Simion, care a transmis că partidul va face „opoziție totală”.

Parlamentarii au votat vineri legea bugetului de stat pentru 2026. Senatorii și deputații au dat votul final după cinci zile de dezbateri și un blocaj în Coaliția de guvernare. 

George Simion a anunțat după vot că AUR va contesta legea la CCR: „Vom contesta această lege la Curtea Constituțională. Ne facem datoria, de opoziție, însă guvernarea nu are nicio țintă. România nu merge niciunde. Suntem pe o cale greșită și bugetul alternativ pe care AUR îl propune vine să reducă deficitul bugetar și totodată să reducă cheltuielile cu statul”.

„Avem un partid din coaliție care a refuzat să livreze ceea ce a promis în acest buget, să nu mai impute CASS-ul mamelor. Este rușinos felul în care cetățenii români sunt menținuți cu ajutoare date din când în când, în loc să se respecte legea. Noi am votat pentru toate amendamentele făcute la legea bugetului României”, a declarat el. 

George Simion a insistat că e nevoie de o schimbare în România și a acuzat de lipsă de responsabilitate Guvernul Bolojan, despre care spune că nu protejează oamenii vulnerabili și nu investește în „proiecte care să genereze prosperitat”.

„Nu am văzut responsabilitate din partea arcului guvernamental și am văzut fel de fel de chestiuni mascate sub forma investițiilor durabile. Nu cred că de stadioane în diferite locuri în țară aveam nevoie acum. Trebuie să protejăm oamenii vulnerabili și trebuie să investim în niște proiecte care să genereze prosperitate, cum ar fi producția și stocarea energiei. Vedem actuala criză globală la nivelul Uniunii Europene. Sperăm să se renunțe la acele certificate verzi. Vedem că România este în afara discuției europene și internaționale. Datoria noastră este să luptăm pentru români. Actuala coaliție nu face decât să sperie bursele, să sperie agențiile de rating”, a declarat liderul AUR.

Simion a mai spus că a înțeles de ce partidele de la guvernare „nu vor să facă alianță cu AUR, dar cu siguranță nici ei nu sunt lămuriți dacă sunt într-o alianță. Se bat pentru niște voturi care în dreptul lor par să fie din ce în ce mai puține.”

„Suntem bucuroși că am reușit să transmitem în comisiile de buget finanțe un mesaj clar respectați legea, pensionarii trebuie să aibă pensiile indexate cu rata inflației. Așa că menținem această politică de opoziție națională. Opoziție totală și depunem și votăm toate moțiunile care vor veni, dar ne arătăm total total nemulțumiți de felul în care aceste partide așa-zis serioase și așa-zis pro-europene, îngroapă țara și dau dovadă de iresponsabilitate”, a mai spus Simion..

