Live TV

Exclusiv AUR va depune moțiune de cenzură, cu sau fără asumarea răspunderii. Peiu, atac la Kelemen Hunor: „Nu știu dacă e o boală tratabilă”

Data actualizării: Data publicării:
petrisor peiu face declaratii
Petrișor Peiu, Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Moțiune Atac la Kelemen Hunor

AUR anunță că va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu. George Simion și Petrișor Peiu susțin că asta e treaba opoziției, până la urmă, să depună moțiuni de cenzură, cu sau fără asumarea răspunderii executivului pentru rectificarea bugetară.

„După opt moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care trebuia oprit, a 9-a moțiune de cenzură a fost semnată și votată și de PSD. Vom avea aceeași atitudine și față de Guvernul Luca Niculescu. Este atributul opoziției, când este asumată răspunderea, mai ales pe un proiect de rectificare bugetară, să facă acest lucru. Și dacă se vine cu asumarea răspunderii, ne vom face datoria de opoziție”, a declarat George Simion într-o conferință de presă.

„Dacă Guvernul nu își asumă răspunderea, tot va avea o moțiune de cenzură din partea noastră. Dacă și-o asumă, regula este că opoziția întotdeauna depune moțiune de cenzură”, a precizat cu aceeași ocazie și Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Moțiune

Prezent la Digi24, Petrișor Peiu a declarat că AUR „va depune moțiune de cenzură în fiecare moțiune”.

„Orice angajare de răspundere, ca principiu, este sancționată cu o moțiune de cenzură. Asta este regula. Sunt cazuri cum a fost legea prin care s-au reglat salariile magistraților, în care nu am folosit instrumentul moțiunii de cenzură, pentru că nu era cazul, dar regula este că depunem moțiune de cenzură la fiecare angajare de răspundere. Procedura angajării răspunderii Guvernului nu este o procedură democratică, decât dacă este folosită cu parcimonie, cu echilibru. Dar dacă vii și ai două luni de când ai intrat la guvernare și începi să faci angajarea răspunderii, nu putem să nu sancționăm așa ceva”, a mai precizat Peiu.

Întrebat cu cine se aliază în acest demers, Peiu a spus că deocamdată nu știe. „Nu știu, am depus nenumărate moțiuni de cenzură în care nu am fost împreună (cu PSD sau cu alte partide). Noi ne facem treaba noastră de opoziție. Faptul că alte partide care se declară formal în opoziție nu se vor alătura unui astfel de demers, este alegerea domniilor lor. Când vor decide să se alăture, noi vom fi acolo”.

Atac la Kelemen Hunor

Petrișor Peiu a comentat și declarația lui Kelemen Hunor, liderul UDMR, care spunea că partidele din opoziție nu se vor alia cu AUR, motiv pentru care „acest Guvern este condamnat să guverneze până în 2028”. „Cred că domnul respectiv, în primul rând, are o fixație cu AUR și nu știu dacă e o boală tratabilă, nu avem ce să îi facem. Îl lăsăm să se facă singuri de rușine. În al doilea rând, eu spun că există o situație care nu este acoperită de perlele gândirii domnului Kelemen, și anume: dacă depun ei o moțiune de cenzură și noi o votăm, ce o să facă atunci?”

Petrișor Peiu a fost întrebat și despre demersul AUR de a-l chema în Parlament pe Luca Niculescu, unde a făcut din nou o alianță cu social-democrații. „Este o înțelegere făcută pe subiectul ăsta. Cum să fie o alianță dintre singurul partid de opoziție și partidul care are Guvernul? Chiar dacă ar fi ce spuneți dumneavoastră, nu cred că noi ar trebui să fim chestionați cu privire la poziția noastră, care este o poziție proprie opoziției. Poate pe dânșii să îi întrebați”, a replicat Peiu.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
electrician captura
1
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
alexandru toader si tudorel toader foto fb
2
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Robotic surgery arms being prepped for surgery.
3
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
4
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
5
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Gabor Dioszegi a murit
Digi Sport
Gabor Dioszegi a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana stoica usr
Lidera deputaților USR: PSD şi AUR şi-au dat mâna pe la spate, pentru ca ministrul Nazare să nu spună românilor adevărul în Parlament
radu miruta ministerul transporturilor
Dispută între actualul și fostul ministru al Transporturilor. „Presiunea pusă de PSD pentru a anula ce ţine de USR contează mai mult”
parlamentari plen inquam photos Octav Ganea
PNL acuză PSD că „manipulează procedurile parlamentare” în complicitate cu AUR
siegfried muresan inquam george calin
Siegfried Mureşan: Manipularea PSD privind finanţele ţării are picioare scurte. Strategia reală a fost limpede din prima zi
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor respinge acuzațiile PSD la adresa Guvernului Bolojan: „Greaua moștenire e de la deficitul de 10%”
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace...
Călin Georgescu
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Fostul candidat a ajuns la Curtea...
sorin grindeanu și marian neacșu
Sorin Grindeanu și Marian Neacșu au ajuns la Guvern. Cei doi ar urma...
Donald Trump
Donald Trump susține că panourile solare omoară animalele. „Sar pe...
Ultimele știri
Vladimir Putin: Musk este „un geniu, un geniu adevărat”
„Ţi-e foame? Mănâncă-i pe bogaţi!” Proteste în Indonezia față de sărăcie, corupţie şi modul în care guvernul a gestionat incendiile
Ghigiu, vizită la Bruxelles: Prioritatea mea este să găsim soluţiile necesare pentru ca România să încaseze fiecare euro din PNRR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ești ca tată, în funcție de zodie. Cine pune accent pe disciplină, cine oferă libertate și cine își...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
De asta l-a dat afară Gigi Becali pe Arnold Garita de la FCSB! Atacantul francez, cifre horror pentru un...
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
„Șmecher!”. Planul „diabolic” al lui Gigi Becali de a prelua Steaua de la Viorel Păunescu
Adevărul
Peste 10.000 de români, concediați în 2026. În ce domenii dispar cele mai multe locuri de muncă și de ce
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
"Îmi amintesc doar cum mă rostogoleam pe podea". Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jose Mourinho a intrat în conflict cu fiica sa: ce l-a deranjat pe antrenorul de la Real Madrid
Pro FM
Doja Cat nu se ferește de costumațiile care stârnesc discuții. Cum a apărut îmbrăcată la petrecerea de ziua ei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liam Neeson, erou al curselor contracronometru pe ecran, șofer extrem de prudent în realitate: "Nu știu nimic...
Adevarul
Cât costă o vacanță la munte de Crăciun sau Revelion în 2026–2027. Bugetul unei familii pentru câteva zile
Newsweek
500 lei în plus la pensie, ajutor de Crăciun de la guvern. Care pensionari iau bani în plus și de la primărie
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Animal misterios surprins în Florida. Cum apare creatura pe camerele de supraveghere
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la „Armageddon”: „Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...