AUR anunță că va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu. George Simion și Petrișor Peiu susțin că asta e treaba opoziției, până la urmă, să depună moțiuni de cenzură, cu sau fără asumarea răspunderii executivului pentru rectificarea bugetară.

„După opt moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care trebuia oprit, a 9-a moțiune de cenzură a fost semnată și votată și de PSD. Vom avea aceeași atitudine și față de Guvernul Luca Niculescu. Este atributul opoziției, când este asumată răspunderea, mai ales pe un proiect de rectificare bugetară, să facă acest lucru. Și dacă se vine cu asumarea răspunderii, ne vom face datoria de opoziție”, a declarat George Simion într-o conferință de presă.

„Dacă Guvernul nu își asumă răspunderea, tot va avea o moțiune de cenzură din partea noastră. Dacă și-o asumă, regula este că opoziția întotdeauna depune moțiune de cenzură”, a precizat cu aceeași ocazie și Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Moțiune

Prezent la Digi24, Petrișor Peiu a declarat că AUR „va depune moțiune de cenzură în fiecare moțiune”.

„Orice angajare de răspundere, ca principiu, este sancționată cu o moțiune de cenzură. Asta este regula. Sunt cazuri cum a fost legea prin care s-au reglat salariile magistraților, în care nu am folosit instrumentul moțiunii de cenzură, pentru că nu era cazul, dar regula este că depunem moțiune de cenzură la fiecare angajare de răspundere. Procedura angajării răspunderii Guvernului nu este o procedură democratică, decât dacă este folosită cu parcimonie, cu echilibru. Dar dacă vii și ai două luni de când ai intrat la guvernare și începi să faci angajarea răspunderii, nu putem să nu sancționăm așa ceva”, a mai precizat Peiu.

Întrebat cu cine se aliază în acest demers, Peiu a spus că deocamdată nu știe. „Nu știu, am depus nenumărate moțiuni de cenzură în care nu am fost împreună (cu PSD sau cu alte partide). Noi ne facem treaba noastră de opoziție. Faptul că alte partide care se declară formal în opoziție nu se vor alătura unui astfel de demers, este alegerea domniilor lor. Când vor decide să se alăture, noi vom fi acolo”.

Atac la Kelemen Hunor

Petrișor Peiu a comentat și declarația lui Kelemen Hunor, liderul UDMR, care spunea că partidele din opoziție nu se vor alia cu AUR, motiv pentru care „acest Guvern este condamnat să guverneze până în 2028”. „Cred că domnul respectiv, în primul rând, are o fixație cu AUR și nu știu dacă e o boală tratabilă, nu avem ce să îi facem. Îl lăsăm să se facă singuri de rușine. În al doilea rând, eu spun că există o situație care nu este acoperită de perlele gândirii domnului Kelemen, și anume: dacă depun ei o moțiune de cenzură și noi o votăm, ce o să facă atunci?”

Petrișor Peiu a fost întrebat și despre demersul AUR de a-l chema în Parlament pe Luca Niculescu, unde a făcut din nou o alianță cu social-democrații. „Este o înțelegere făcută pe subiectul ăsta. Cum să fie o alianță dintre singurul partid de opoziție și partidul care are Guvernul? Chiar dacă ar fi ce spuneți dumneavoastră, nu cred că noi ar trebui să fim chestionați cu privire la poziția noastră, care este o poziție proprie opoziției. Poate pe dânșii să îi întrebați”, a replicat Peiu.

Editor : Sebastian Eduard