AUR vrea alegeri anticipate după desemnarea noului premier: „Soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate”

AUR vrea alegeri anticipate după ce președintele României l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea. Partidul condus de George Simion susține că nu s-a respectat separarea puterilor în stat și face astfel apel la un nou rând de alegeri, punctând ca va începe discuțiile cu partidele.

„Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni, într-o dimineață de duminică, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem. Separația puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Președinției. Când acesta se blochează, soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate. Soluția noastră este întoarcerea la popor și respectarea regulilor democratice. În acest sens vom dialoga cu toate părțile implicate”, se arată într-un comunicat AUR.

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Partidul punctează că nu își schimba poziția și astfel nu va vota pentru un guvern condus de Adrian Veștea. Singurul vot „pentru” dat de partid va fi dacă AUR va face parte din Executiv sau dacă va da numele de premier.

„Pozițiile exprimate anterior de formațiunea noastră rămân neschimbate, ca și loialitatea față de cetățenii care au încredere în noi în număr mare. România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog și speranță”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, partidul „constată că democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată începând cu decembrie 2024”.

„AUR nu va accepta ca nimeni din statul român să își creeze regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare. Constatăm cu tristețe că am avut dreptate în ceea ce am susținut. Europa este călcată în picioare tocmai de cei care pretind că o susțin cel mai vehement”.

Editor : Andreea Rubica