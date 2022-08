Aurescu a vorbit cu secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale despre siguranța alimentară și navigația în Marea Neagră

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, duminică, la sediul MAE, pe secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), Kitack Lim. Cei doi oficiali au discutat despre impactul agresiunii Federaţiei Ruse în privinţa exporturilor de cereale din Ucraina pe cale maritimă, care afectează securitatea alimentară la nivel global, precum şi libertatea de navigaţie în Marea Neagră.

Potrivit unui comunicat al MAE, cei doi oficiali au discutat cu privire la stadiul implementării Acordului privind cerealele din Ucraina - Black Sea Grain Initiative, încheiat la Istanbul, la 22 iulie 2022, ca urmare a acceptării de către Ucraina, Federaţia Rusă şi Turcia a planului în acest sens al secretarului general al ONU, Antonio Guterres.

Ministrul Bogdan Aurescu a reafirmat importanţa implementării acestui acord conform angajamentelor asumate de părţi, menţionând necesitatea asigurării unui transport maritim sigur în Marea Neagră, în lipsa căruia securitatea alimentară la scară globală este ameninţată, precizează sursa citată.

Totodată, şeful diplomaţiei române a atras atenţia asupra importanţei asigurării libertăţii de navigaţie în Marea Neagră şi a siguranţei transportului maritim, "inclusiv prin acţiunea comunităţii internaţionale, în contextul măsurilor restrictive extinse introduse unilateral de Federaţia Rusă sub pretextul derulării acţiunilor militare şi al prezenţei minelor marine".

Bogdan Aurescu a reafirmat sprijinul acordat de România Ucrainei "în contextul agresiunii nejustificate, neprovocate şi ilegale a Rusiei împotriva statului vecin", menţionând că acesta este centrat pe ajutorul umanitar oferit celor peste 2,1 milioane de refugiaţi ucraineni care au intrat în ţara noastră şi pe măsurile de facilitare a exporturilor ucrainene de cereale, scrie Agerpres.



Ministrul Aurescu a prezentat demersurile autorităţilor române pentru facilitarea transportului şi tranzitului cerealelor ucrainene către pieţele internaţionale, inclusiv prin porturile româneşti de pe Dunăre şi Portul Constanţa de la Marea Neagră, subliniind că, în ultimele luni, peste 3,4 milioane de tone de cereale din Ucraina au fost expediate prin România în întreaga lume

El a dat asigurări că "ţara noastră va rămâne angajată, împreună cu partenerii europeni şi globali, să joace un rol important în facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina, pentru asigurarea securităţii alimentare globale".

De asemenea, ministrul român de externe a prezentat eforturile României de a promova conectivitatea în regiunea Mării Negre, menţionând printre altele demersurile din ultimii ani de a crea unui coridor de transport de mărfuri între Marea Caspică şi Marea Neagră, cu implicarea Georgiei, Azerbaidjanului şi Turkmenistanului, respectiv de creare a unei conexiuni directe între porturile georgiene şi Portul Constanţa.

Aurescu a subliniat "impactul profund negativ al conflictelor prelungite din regiune şi al războiului ilegal şi ilegitim al Rusiei contra Ucrainei asupra eforturilor de dezvoltare economică a regiunii Mării Negre şi de punere în valoare a potenţialului economic excepţional al acesteia".

"Totodată, ministrul Bogdan Aurescu a prezentat, în calitatea sa de membru al Comisiei ONU de Drept Internaţional şi de co-preşedinte al Grupului de Studiu al acestui organism onusian privind Sea-Level Rise in relation to International Law (Creşterea nivelului mărilor şi oceanelor în relaţie cu dreptul internaţional), stadiul lucrărilor pe acest subiect şi a discutat cu secretarul general al OMI potenţialul de cooperare cu Comisia ONU de Drept Internaţional pe aspecte de interes comun legate de acest subiect important pentru un mare număr de state membre ONU", mai arată MAE.

La rândul său, secretarul general Kitack Lim a exprimat aprecierea pentru eforturile întreprinse de România pentru facilitarea exporturilor ucrainene de cereale, în contextul agresiunii ruse asupra statului vecin, şi pentru maniera de gestionare a acestei situaţii complexe, precizează MAE.

Oficialul OIM a încurajat România să continue implicarea activă în aceste demersuri, subliniind poziţia strategică a ţării noastre la Marea Neagră, cu rol important în vederea facilitării securităţii maritime şi pentru continuarea exporturilor de cereale din Ucraina. De asemenea, el a subliniat potenţialul economic al Mării Negre, inclusiv în domeniul turismului.



Potrivit MAE, "secretarul general al OMI a apreciat eforturile Comisiei ONU de Drept Internaţional şi ale Grupului de Studiu al acesteia, co-prezidat de ministrul Aurescu, pe subiectul Sea-Level Rise in relation to International Law, exprimând disponibilitatea de cooperare pe temele de interes comun cu Organizaţia Maritimă Internaţională, care are deja pe agenda sa aspecte care se referă la impactul schimbărilor climatice (creşterea nivelului mărilor şi oceanelor fiind un efect direct al acestora) asupra mărilor şi oceanelor".

Secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale va efectua o vizită în Portul Constanţa, mai precizează MAE.

