Aurescu: Adoptarea Foii de Parcurs pentru aderarea la OCDE - o recunoaştere a eforturilor de profilare a României ca partener like-mind

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat luni că adoptarea Foii de Parcurs pentru aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a reprezentat şi o recunoaştere a eforturilor naţionale de profilare a României ca partener like-minded.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis Agerpres, Bogdan Aurescu a primit, luni, delegaţia Secretariatului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, condusă de Ulrik Vestergaard Knudsen, secretar general adjunct, în debutul misiunii OCDE de lansare a discuţiilor privind aderarea României la Organizaţie (kick-off mission), ce se desfăşoară în perioada 27-29 iunie.

Totodată, delegaţia OCDE s-a întâlnit cu secretarul de stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice, Cornel Feruţă, coordonatorul naţional al procesului tehnic de aderare la OCDE.

„Am avut astăzi (luni - n.r.), atât eu, cât şi colegii din minister, un dialog foarte consistent în contextul misiunii de lansare efectivă a discuţiilor de aderare a ţării noastre la Organizaţie. Secretariatul OCDE realizează astfel de misiuni în fiecare stat candidat şi ne bucură foarte mult faptul că, în cazul României, această misiune este organizată la doar două săptămâni de la momentul adoptării Foii de Parcurs pentru Aderare, la Reuniunea Ministerială a Consiliului OCDE din 9-10 iunie, de la Paris, la care am avut onoarea să reprezint România, moment pe care îl evoc cu foarte multă satisfacţie”, a declarat Bogdan Aurescu, citat în comunicat.

Potrivit acestuia, adoptarea Foii de Parcurs este al doilea moment foarte important al drumului spre calitatea de membru al Organizaţiei, după momentul crucial al Deciziei Consiliului OCDE din 25 ianuarie, de deschidere a discuţiilor de aderare cu România.

„Totodată, adoptarea Foii de Parcurs a reprezentat şi o recunoaştere a eforturilor noastre naţionale de profilare a României ca partener like-minded al OCDE, de apropiere de structurile Organizaţiei şi de implicare în activitatea acestora, eforturi pe care le-am depus în mod constant, încă de la momentul depunerii candidaturii la OCDE acum 18 ani, dar mai ales în ultimii doi ani şi jumătate. Foaia de Parcurs este un reper foarte important, nu doar în relaţia noastră cu Organizaţia. Acest document fixează termenii, condiţiile şi etapele procesului de aderare a României la OCDE. De asemenea, va avea un efect extrem de important în ceea ce priveşte transformarea noastră instituţională, economică şi socială”, a spus Aurescu.

El a adăugat că vizita secretarului general adjunct al OCDE în România reprezintă „o etapă esenţială în pregătirea procesului de aderare”.

„Pe lângă semnificaţia politică a momentului demarării discuţiilor de aderare propriu-zise, misiunea pe care o conduceţi are şi o puternică trăsătură tehnică, contribuind la îndrumarea ministerelor şi instituţiilor româneşti în elaborarea auto-evaluărilor şi poziţionării în raport cu instrumentele OCDE incluse în Foaia de Parcurs. Cu acest prilej, doresc în mod deosebit să reiterez aprecierile şi mulţumirile noastre pentru activitatea Secretariatului OCDE, care a orientat şi a sprijinit eforturile de pregătire a ţărilor candidate, inclusiv a României, în vederea iniţierii procesului de aderare”, a transmis ministrul.

Bogdan Aurescu a mai spus că a fost demarată elaborarea Memorandumului Iniţial şi a fost intensificată activitatea Comitetului interministerial pentru relaţiile României cu OCDE.

„Am început, de altfel, în relaţia cu instituţiile cu care lucrăm în cadrul Task-Force-ului inter-instituţional care a fost creat, să lucrăm din punct de vedere tehnic la elaborarea Memorandumului Iniţial, care reprezintă pasul următor după adoptarea Foii de Parcurs. În această perioadă, inclusiv - sau mai ales - după adoptarea Foii de Parcurs, am parcurs o etapă de consolidare a pregătirilor pentru discuţiile de aderare, prin organizare instituţională. Astfel, la nivel naţional, s-a intensificat activitatea Comitetului interministerial pentru relaţiile României cu OCDE, care este condus de prim-ministrul Nicolae Ciucă şi care este responsabil de coordonarea politică a procesului. Am demarat procesul de creare a Task-Force-ului, despre care am menţionat”, a informat ministrul Afacerilor Externe.

De asemenea, oficialul a arătat că va fi creată, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, o structură care se va ocupa, în mod direct, sub conducerea coordonatorului naţional, de gestionarea acestui proces.

„Obiectivul nostru strategic este ca, prin acest proces, să realizăm convergenţa cu statele cu economii consolidate şi să devenim parte a ceea ce secretarul general al Organizaţiei, Mathias Cormann, numea, la un moment dat, un veritabil «NATO economic»”, a afirmat Aurescu.

Conform ministerului, Misiunea a fost organizată la scurt timp în urma adoptării, în cadrul reuniunii de la Paris a Consiliului Ministerial al OCDE din perioada 9-10 iunie, la care România a fost reprezentată de ministrul Bogdan Aurescu, a Foii de Parcurs pentru aderarea României.

MAE arată că adoptarea formală a Foilor de Parcurs pentru aderare (Accession Roadmaps) a constituit o etapă deosebit de importantă a procesului de aderare, iar aceste documente, elaborate de Secretariatul OCDE pe parcursul ultimelor luni, vor ghida procesul de aderare al României şi al celorlalte ţări candidate.

