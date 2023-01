Aurescu, întrebat despre plagiatul lui Bode: „Dânsul este cel mai îndreptăţit să evalueze o astfel de situaţie”

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a fost întrebat joi, într-o conferință de presă, dacă decizia UBB care a constatat că ministrul de Interne, Lucian Bode, a plagiat afectează procesul României de aderare la Schengen. „Nu am identificat semnale din partea partenerilor europeni pe acest subiect”, a precizat Aurescu.

Acesta a spus că ministrul de Interne este „cel mai îndreptăţit să evalueze o astfel de situaţie”.

„În ceea ce priveşte poziţia ministrului de interne, cred că dânsul este cel mai îndreptăţit să evalueze o astfel de situaţie. Până în prezent, nu am identificat semnale din partea partenerilor europeni pe acest subiect”, a răspuns Bogdan Aurescu.

Întrebarea și răspunsul ministrului pot fi urmărite la minutul 48.

Acesta a vorbit şi despre discuţiile cu oficiali suedezi în legătură cu aderarea României la Schengen.

„Este clar că în ceea ce priveşte aderarea României şi respectiv Bulgariei, sunt două astfel de condiţii care trebuie să fie realizate. În primul rând, este vorba de votul Austriei în ceea ce priveşte România şi ştim cu toţii că în Austria în acest moment este o perioadă electorală, pe 29 ianuarie vor fi alegeri în Austria Inferioară. Cred că o schimbare de poziţie până la acea dată este puţin probabilă. În al doilea rând, în ceea ce priveşte Bulgaria, există un vot al Olandei, pe lângă votul Austriei, ceea ce presupune ca la rândul lor colegii noştri bulgari să se implice în acest proces de consultări, inclusiv în vederea clarificărilor obiecţiilor şi condiţiilor pe care Olanda le pune în ceea ce priveşte aderarea Bulgariei la Spaţiul Schengen. Noi am început deja procesul de discuţii, inclusiv cu partea austriacă. Pe 9 decembrie am avut o primă discuţie telefonică cu omologul meu, apoi pe 12 decembrie am avut o întâlnire bilaterală cu domnia sa şi mai multe discuţii în marja Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles. Ne vom întâlni şi în perioada următoare, iar cu domnul ministru Billström vom continua consultările. Este important să continuăm acest proces de implicare în discuţii diplomatice şi politice pentru a crea premisele pentru un context favorabil şi aici mulţumesc preşedinţiei suedeze pentru implicarea şi decizia de a se implica într-un mod extrem de activ, într-un mod prioritar pentru a obţine aceste condiţii, dar în acelaşi timp nu trebuie să creăm aşteptări grăbite. Există şi un Consiliu de Afaceri Interne informal, care însă nu ia decizii, dar este o ocazie pentru astfel de discuţii”, a mai transmis Bogdan Aurescu.

