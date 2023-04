Bogdan Aurescu a vorbit joi seara, la Digi24, despre aderarea României la Schengen. „Există o fereastră de oportunitate în acest an, așa cum a spus președintele României”, a declarat ministrul de Externe, care a precizat să se muncește mult, pe diferite paliere, pentru îndeplinirea acestui obiect. Aurescu a spus însă că în Austria procesul electoral nu s-a încheiat, așa că este „dificil de anticipat o modificare de poziție” a guvernului de la Viena.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Președintele României spune că anul aderării la Schengen trebuie să fie 2023, pentru că 2024 va fi un an plin de alegeri. Să ne facem așteptări? Intrăm în Schengen în 2023?

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe: Există o fereastră de oportunitate în acest an, așa cum a spus președintele României. După cum știți, noi am reluat dialogul încă de la sfârșitul anului trecut, și mai ales la începutul acestui an, am avut discuții cu toți cei 23 de miniștri de externe care sunt din state membre ale UE, și state membre Schengen în același timp, deci care votează în Consiliul JAI.

Toți, cu excepția Austriei, evident, au confirmat susținerea României pentru acest obiectiv.

Este o susținere foarte puternică, care se traduce și prin demersuri făcute pe lângă partea austriacă. Susținerea aceasta este foarte puternică, după cum am constatat și recent, prin ceea ce a spus cancelarul Scholz la București, de asemenea în discuția mea de weekendul trecut, când a avut loc acea escală tehnică a președintelui Macron la București, cu omologul meu francez, și a confirmat această susținere puternică.

Noi am discutat cu președinția suedeză, care este foarte deschisă să ne ajute, cu președinția spaniolă, care urmează să preia cârma în semestrul doi.

Am discutat foarte mult și cu ministrul de Externe austriac. La nivelul miniștrilor de Interne există un dialog. Există și la nivel tehnic un dialog, se lucrează la un plan de acțiune bilateral, în aplicarea concluziilor Consiliului European din februarie, privind migrația. Concluzii care au fost salutate de cancelarul austriac.

De asemenea, am pus la punct, colegii de la Ministerul de Interne, cu Comisia Europeană un proiect pilot la granița cu Serbia.

Prin urmare, s-a lucrat foarte mult.

Sigur că, până se încheie acest proces electoral din Austria – mai sunt alegeri pe 23 aprilie, e dificil de anticipat o modificare de poziție a Austriei.

Dar, ce pot să vă spun, dincolo de faptul dacă eu sunt, sau nu sunt optimist, pesimist asta e mai puțin relevant. Important este că noi lucrăm la aceste chestiuni cu toată responsabilitatea de care suntem capabili.

