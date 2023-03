Aurescu: Nu cred că în România se resimte oboseala în urma războiului din Ucraina. Kievul trebuie susținut în următoarele luni cruciale

Ministrul de externe Bogdan Aurescu a declarat, în cadrul unui interviu pentru BBC, că nu consideră că în România se resimte „oboseala” de pe urma războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei și că această țară vecină cu România trebuie susținută în următoarele săptămâni și luni, care sunt „cruciale”.

Moderator: În ce măsură a fost destabilizată țara dumneavoastră, România, de războiul Rusiei împotriva Ucrainei?

Bogdan Aurescu: „După cum știți, România este statul membru NATO și UE cu cea mai lungă graniță cu Ucraina. Din prima zi a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, noi ne-am aflat în prima linie a eforturilor comunității internaționale de a contracara efectele acestui război. Efortul României pentru susținerea Ucrainei a fost foarte intens, pe mai multe dimensiuni. Și acest aspect este foarte apreciat de către Ucraina, de către partenerii noștri, iar zilele acestea am avut plăcerea să discut cu omologul meu James Cleverly – astăzi am semnat un document foarte important, o Declarație Comună pentru actualizarea Parteneriatului Strategic dintre România și Regatul Unit. Ieri am discutat - și am discutat mult - cu secretarul de stat al apărării, Ben Wallace, despre acest efort al României de a contracara efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.

Moderator: Haideți să vorbim despre necesitatea unor măsuri urgente. Tocmai am discutat cu Președintele Republicii Cehia, Petr Pavel. Spunea că în acest moment este nevoie urgentă de sprijin militar pentru Ucraina, pentru că Ucraina are o fereastră de oportunitate să înregistreze câștiguri militare semnificative în acest an. El se teme că dacă ei nu vor reuşi să aibă astfel de câștiguri în acest an, voinţa Europei de a sprijini Ucraina va începe să scadă. Sunteţi de acord?

Bogdan Aurescu: „Cred că este foarte important să susţinem Ucraina acum, pentru că următoarele săptămâni şi luni sunt cruciale pentru soarta războiului din Ucraina”.

Realizator: Simţiţi şi în țara dumneavoastră această “oboseală” de pe urma acestui război?

Bogdan Aurescu: „În ţara mea, nu, dar poate în alte ţări - despre care nu comentez - ar putea exista. Însă, în ceea ce priveşte România, nu cred că este cazul”.

„Negocierile de pace trebuie să înceapă atunci când Ucraina va considera că este potrivit ca acestea să înceapă”

Moderator: Este interesant că spuneţi asta, pentru că însuși ministrul român al apărării naţionale, Vasile Dîncu, a acordat un interviu toamna trecută, în care a afirmat că, în opinia sa, Rusia poate duce acest război pe termen nedeterminat, iar singura şansă a Ucrainei de a obţine pacea este să se angajeze în negocieri cu Moscova. A spus chiar că el crede că aceste negocieri ar trebui gestionate de NATO, de partenerii internaţionali ai Ucrainei, pentru că, a mai spus el, vor presupune concesii pe care ucrainenii înșiși le vor considera foarte dificile, din punct de vedere politic.

Bogdan Aurescu: „Domnul Dîncu nu mai este ministrul apărării în România”.

Moderator: Dar ideea este că, din octombrie, șeful apărării din țara dumneavoastră...

Bogdan Aurescu: „Iar poziţia oficială a României, aşa cum a fost prezentată de Preşedintele României, și aţi putea să îl citaţi şi pe el, este aceea că poziţia oficială a NATO şi a Uniunii Europene, este că negocierile de pace trebuie să înceapă atunci când Ucraina va considera că este potrivit ca acestea să înceapă”.

Moderator: Le-a luat cel puţin trei zile Preşedintelui şi premierului României să se distanţeze, practic, de comentariile domnului Dîncu. De ce?

Bogdan Aurescu: „Să se distanţeze? Nu cred că au susţinut aceste comentarii”.

Moderator: Nu, asta spun. Nu s-au distanţat, nu au negat adevărul comentariilor sale, iar aceea a fost poziţia României timp de cel puțin trei zile.

Bogdan Aurescu: „Poziţia României a fost foarte clară întotdeauna în această privinţă, iar aceasta este și poziţia la nivelul UE şi al NATO. Iar poziția este următoarea: definiția «păcii» şi a «victoriei» în Ucraina le aparţine ucrainenilor, pentru că ei sunt victimele agresiunii. Dacă ei vor să înceapă negocierile, aceasta iarăși depinde de ei. Dacă ei doresc să definească ce înseamnă “pace” şi ce înseamnă “victorie” în raport cu acest război, asta ține de ei”.

Moderator: Am discutat despre impactul războiului în regiunea dumneavoastră. Se poate ajunge la pace, poate exista stabilitate pentru România, dacă Rusia este lăsată să ocupe teritorii ucrainene?

Bogdan Aurescu: „Nimeni nu trebuie să îi forţeze pe ucraineni să accepte o pace pe care ei nu o vor cu adevărat. Și nimeni nu ar trebui să îi forţeze pe ucraineni să cedeze teritorii care au fost ocupate cu forța şi în mod ilegal de către Rusia. Aceasta ține de ordinea de drept internaţional. Nu putem accepta astfel de idei”.

Moderator: Ar trebui liderii statelor membre NATO şi UE fie şi doar să ia în calcul negocieri cu Vladimir Putin care, desigur, este un inculpat ce face obiectul unui mandat internațional de arestare, un suspect de crime de război, datorită Curții Penale Internaționale?

Bogdan Aurescu: „Eu am salutat personal această decizie, întrucât considerăm că nimeni un trebuie să scape nepedepsit de justiția internațională pentru crimele comise în Ucraina. România a fost printre cele 43 de state care au sesizat, anul trecut, Curtea Penală Internațională, pentru crime de război, crime împotriva umanității și genocid comise în Ucraina”.

Moderator: Este Putin un om cu care să se poată negocia?

Bogdan Aurescu: „Ei, bine, e o întrebare foarte bună la care numai ucrainenii pot răspunde. Din ce știu, Președintele Zelenski nu este foarte încântat să negocieze cu domnul Putin”.

„Trebuie să ajutăm Republica Moldova să poată să dețină controlul și să continue să mențină controlul”

Moderator: Haideți să revenim la efectele războiului și haideți să vorbim despre Republica Moldova. În opinia dumneavoastră, Rusia continuă să se amestece, să tulbure apele în Moldova?

Bogdan Aurescu: „Da, din păcate, presiunea Rusiei asupra Republicii Moldova a crescut în ultimele săptămâni și luni, iar acest lucru este foarte vizibil din amenințările care îi vizează pe oficialii moldoveni, care vizează Guvernul din Republica Moldova și deciziile Guvernului din Republica Moldova, care este un Guvern pro-reformă, foarte pro-european”.

Moderator: V-ați strâns și mai mult legăturile cu acest Guvern pe partea de piață financiară, dar și în ce privește împărtășirea unor aspirații pe termen lung. Vă doriți să vedeți, într-o bună zi, Moldova în UE.

Bogdan Aurescu: „Absolut”.

Moderator: Dar vă doriți și să vedeți Moldova ca parte din România? Ați dori, în final, ca Moldova să se unească cu România?

Bogdan Aurescu: „Dorim să vedem unirea Republicii Moldova cu România în interiorul Uniunii Europene, prin obținerea, de către Republica Moldova, a statutului de membru UE, ca stat independent. Noi asta este ceea ce susținem”.

Moderator: Dar între timp, așa cum spuneți, rușii, și spuneți că există dovezi dar, că veni vorba, nu știu la ce dovezi faceți referire, continuă să se amestece și să tulbure apele. Puteți să detaliați?

Bogdan Aurescu: „Există declarații publice ale Ministrului de Externe al Rusiei, ale purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei. Le puteți verifica, sunt publice”.

Moderator: Ce am văzut eu a fost că Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a avertizat Moldova, spunând că Rusia a fost și rămâne, citez, “o parte care a dat dovadă de responsabilitate cu privire la Transnistria”. Știm că Rusia menține peste 1.000 de militari în Transnistria, care este un fel de enclavă autoproclamată pe teritoriul Moldovei.

Bogdan Aurescu: „Aflată sub control rusesc”.

Moderator: El spune, și mă refer la Peskov, “îi sfătuim pe omologii noștri moldoveni să aibă mare atenție” și mai spune că “Moldova se confruntă cu o isterie anti-rusească”. Cât de mult vă temeți că acest conflict se va extinde asupra Moldovei?

Bogdan Aurescu: „Nu cred că există un pericol la adresa Republicii Moldova, din perspectiva unui posibil atac militar din partea Rusiei la adresa acestei țări, dar cred că deja există alte moduri în care, să spunem, în materia de instrumente hibride, pe care Rusia le utilizează. Iar aceste aspecte au fost deja dezvăluite de către autoritățile din Republica Moldova. Grupuri de persoane angajate și plătite de forțe pro-ruse, care încearcă să destabilizeze țara, organizând proteste plătite din bani rusești. Acestea sunt informații făcute publice de autoritățile din R. Moldova.

Până acum, autoritățile și Guvernul Republicii Moldova au reușit să gestioneze cu calm și în mod responsabil aceste provocări. Dar eu cred, și discutam zilele acestea și cu omologul meu britanic și cu secretarul apărării Wallace, că este important să continuăm susținerea în vederea consolidării rezilienței Republicii Moldova, a consolidării capacității sale de apărare; chiar dacă Republica Moldova este un stat neutru, fără vreo intenție de a se alătura NATO, este, totuși, important să îi ajutăm să își consolideze securitatea”.

Moderator: În caz de instabilitate în Moldova, poate chiar și violențe, trupele române ar interveni?

Bogdan Aurescu: „Nu cred că se pune așa problema, cred că autoritățile din Republica Moldova sunt capabile să gestioneze securitatea țării. Ce trebuie să facem este să îi ajutăm să poată să dețină controlul și să continue să mențină controlul. Iar acest aspect a fost deja asumat ca atare la nivelul NATO, la nivelul UE și la nivelul parteneriatelor directe dintre unele state membre NATO și UE, cu Republica Moldova”.

