Averile demnitarilor de la guvernare în ultimul an. Viorica Dăncilă a cotizat 20.000 de lei la PSD

Mai multe datorii decât bani în cont. Asta reiese dacă aruncăm o privire peste declaraţiile de avere ale demnitarilor care s-au aflat la guvernare în ultimul an. Cei mai mulţi îşi pot trece în cont mai degrabă decizii îndoielnice, rostiri trăsnite şi colecţii de perle.

Viorica Dăncilă este, de departe, cel mai înstărit premier din cele trei guverne PSD - ALDE. Are în conturi peste 68 de mii de euro şi mai bine de 153 de mii de lei. Ar fi fost chiar mai avută, dar în 2016 a cotizat 20 de mii de lei la Partidul Social Democrat.

Dintre ultimii trei premieri, Sorin Grindeanu este cel mai sărac. Social democratul deţine două terenuri şi o casă. Are datorii de aproape 44 de mii de euro.

Mihai Tudose stă ceva mai bine. Are pe numele său două maşini şi o casă, dar şi o colecţie de timbre pe care a evaluat-o la 30.000 de euro. A trecut în declaraţia de avere datorii 5 mii de euro. I-a împrumutat de la un prieten - e ştiută aversiunea sa faţă de bănci.

Pe lângă cele 4 case şi cele 4 terenuri pe care le deţine, noul ministru al finanţelor, Eugen Teodorovici, are şi datorii de aproape 1,5 milioane de euro.

Ionuţ Mişa pare cel mai înstărit dintre cei care s-au perindat pe la ministerul de Finanţe din guvernele PSD ALDE. El are bijuterii în valoare de 7.500 de euro, iar în bancă are peste 100 de mii de lei.

Fostul ministru Viorel Ştefan nu se poate lăuda cu o avere prea mare. Conform declaraţiei de avere, are în conturi 314 euro, 30 de dolari şi puţin peste 4.700 de lei. În schimb are datorii de 110 mii de dolari şi 1,38 milioane de lei. Datoriile nu l-au împiedicat pe ministrul de Finanţe al primului cabinet PSD - ALDE să finanţeze partidul în campania electorală cu 60 de mii de lei.

Dacă ne uităm la banii pe care îi au în bancă, dintre miniştrii Educaţiei, cel mai bogat pare a fi Pavel Năstase, care a făcut parte din guvernul Grindeanu. El are în conturi peste 490 de mii de lei, mai bine de 188 de mii de euro şi peste 30 de mii de dolari.

Liviu Pop, din cabinetul Tudose, nu are bani în conturi conform declaraţiei de avere. Are însă bijuterii de 13 mii de euro şi un credit de 60 de mii de lei.

Noul ministru al Educaţiei, Valentin Popa, are în bancă aproape 70 de mii de lei. În plus, are de recuperat de la o persoană fizică 40 de mii de euro.

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în guvernele Grindeanu şi Tudose, deţine bijuterii în valoare de 15 mii de euro. În conturi are peste 136 de mii de lei şi mai a oferit şi un împrumut de 90 de mii de euro. Anul trecut a primit o donaţie de 200 de mii de lei.

Felix Stroe, cel care l-a înlocuit pe Răzvan Cuc în cabinetul Tudose, are ceasuri de 8 mii de euro şi bijuterii de 10 mii de euro. În conturi are peste 176 de mii de lei, dar are şi un credit de 460 de mii de lei.

Succesorul său la ministerul Transporturilor are mai bine de 105 mii de lei în bancă, dar are şi datorii de aproximativ 334 de mii de lei.

Fostul ministru al Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, nu are o avere notabilă. Nu deţine terenuri sau case. Dar are datorii de 63 de mii de lei.

Cea care l-a înlocuit la cârma ministerului, Ioana Bran, provine dintr-o familie bogată. Are în propriile conturi 188 de mii de lei. Şi a mai acordat şi un împrumut de 30 de mii de lei.