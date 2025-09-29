Avertisment al ministrului de Finanțe: „Trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară”

Trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, luni, pe Facebook. El precizează că „nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii de credit, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie”.

„În ultimele două luni am avut trei confirmări consecutive ale calificativului României, din partea agenţiilor de rating. După aceste trei validări ale agenţiilor de rating şi înaintea Consiliului miniştrilor de Finanţe din octombrie când România este evaluată, trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară. Am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României. Vorbim de pensii, vorbim de salarii, vorbim de cheltuielile pentru sănătate, vorbim de investiţii, 150 de miliarde le menţinem la investiţii”, a arătat ministrul într-un mesaj video postat duminică pe pagina sa de Facebook.

Nazare a explicat că, prin rectificarea bugetară, vor fi realiniate resursele disponibile în acest moment cu un spaţiu fiscal restrâns la nevoile ţării. El a subliniat că a discutat cu fiecare ordonator de credite în parte dar nu se pot asigura toate solicitările acestora, care însumează 80 de miliarde de lei.

„Şi pentru acest lucru am discutat cu fiecare ordonator în parte şi în continuare discutăm astfel încât să asigurăm resurse pentru aceşti ordonatori. Bineînţeles că nu putem asigura 80 de miliarde de lei cât au cerut ordonatorii, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie”, a precizat şeful de la Finanţe.

Alexandru Nazare a reamintit că proiectul rectificării bugetare va fi publicat luni urmând să fie aprobat în Guvern în şedinţa din această săptămână.

Editor : C.L.B.