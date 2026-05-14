Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro. Zeci de proiecte PNRR sunt neîndeplinite

România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR. Din cauza zecilor de proiecte și reforme rămase neîndeplinite, statul ar putea ajunge la penalități de până la 15 miliarde de euro, în timp ce suma pe care o mai poate încasa din Planul Național de Redresare și Reziliență este de aproximativ 13 miliarde de euro.

Potrivit unei informări privind stadiul PNRR, care a fost discutată în ședința de Guvern de joi, România are 38 de ținte și jaloane aferente reformelor din PNRR care încă nu au fost îndeplinite, deși planul de redresare se încheie peste trei luni. Din această cauză, țara noastră riscă penalități totale de peste 15 miliarde de euro (informarea poate fi consultată AICI).

Același document arată că, până în prezent, România a depus patru cereri de plată și a primit fonduri în valoare totală de 10,72 miliarde de euro, reprezentând 50,08% din total.

Dintre cele 38 de ținte și jaloane nefinalizate, 14 sunt considerate reforme cu impact semnificativ, în timp ce 11 dintre acestea necesită inițiative legislative, adică au nevoie să treacă prin Parlament. Nouă proiecte au nevoie de acord politic, mai arată documentul.

„Ritmul este unui greoi”

„Ritmul de implementare a reformelor este unul greoi, fiind înregistrat progres foarte scăzut, iar în unele cazuri inexistent. Această situație generează riscuri semnificative în ceea ce privește respectarea termenelor asumate prin PNRR.

În acest context, atragem atenția asupra penalităților substanțiale aplicabile în cazul neîndeplinirii reformelor la termenele stabilite, subliniind necesitatea accelerării măsurilor și a unei implicări sporite din partea coordonatorilor responsabili”, concluzionează informarea transmisă de Ministerul Fondurilor Europene.