Avertisment lansat de o deputată ex-POT înainte de votul moțiunii: „Asta e întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem”

Deputata Dumitrița Albu, intrată în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care ridică semne de întrebare cu privire la efectele moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan. Mesajul vine în contextul în care există informații conform cărora mai mulți parlamentari din jurul POT nu vor vota moțiunea.

Dumitrița Albu a scris pe Facebook un mesaj în care ridică întrebarea „cine vine în loc?” în cazul în care moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD o să treacă de Parlament.

„Se vorbește despre plecări, despre resetări, despre „o nouă direcție”. Dar cu aceiași actori politici în prim-plan — PSD, PNL și restul — cât de diferite pot fi, de fapt, deciziile? Schimbăm o persoană. Dar ideile? Direcția? Mecanismele de putere?”, a scris Dumitrița Albu, pe Facebook.

Deputata intrată în Parlament pe listele POT, în prezent neafiliată politic, a spus că „un lider, indiferent că vorbim de Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu sau de oricine altcineva, nu guvernează singur”.

„Așa că întrebarea reală nu e doar „cine pleacă?”, ci „ce vine în loc și cu ce viziune?”. Pentru că dacă oamenii se schimbă, dar logica rămâne aceeași, atunci asistăm doar la o rotație de cadre, nu la o schimbare reală. Marți riscăm să bifăm încă un episod de teatru politic în care decorul se schimbă, dar piesa rămâne aceeași”, a adăugat deputata.

Mesajul deputatei vine pe fondul informațiilor legate de refuzul parlamentarilor intrați în Parlament pe listele POT să voteze moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD împotriva Guvernului Bolojan.

Este vorba de 16 parlamentari intrați pe listele POT, care acum formează grupul parlamentar Uniți pentru România.

Lidera Anamaria Gavrilă a transmis încă de pe 29 aprilie că parlamentarii din grupul pe care îl coordonează au semnat moțiunea, însă trebuie ca PSD și AUR „să își asume guvernarea”.

