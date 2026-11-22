România trebuie să reducă cheltuielile bugetare cu aproximativ 20 de miliarde de lei în 2027, pentru a continua procesul de reducere a deficitului. Este recomandarea transmisă de Fondul Monetar Internațional, în contextul în care Guvernul pregătește bugetul pentru anul viitor. În lipsa unor reduceri de cheltuieli, autoritățile ar putea fi nevoite să ia în calcul noi majorări de taxe și impozite.

FMI urmărește atent situația economică a României, în condițiile în care presiunea asupra bugetului rămâne ridicată. Deși deficitul bugetar a început să scadă, statul cheltuie în continuare cu aproximativ 150 de miliarde de lei mai mult decât încasează.

Problema a fost semnalată și de președintele Nicușor Dan, care a atras atenția asupra costurilor tot mai mari ale datoriei publice. Numai dobânzile la împrumuturile statului ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, o sumă care continuă să crească pe fondul împrumuturilor tot mai costisitoare.

FMI cere reducerea cheltuielilor

Directorul adjunct al Fondului Monetar Internațional a transmis, într-un interviu acordat G4Media, că România trebuie să își reducă deficitul bugetar cu încă un punct procentual din PIB. Măsura ar presupune o ajustare de aproximativ 20 de miliarde de lei în 2027.

Ținta este însă dificil de atins, în condițiile în care bugetul trebuie să acopere și alte cheltuieli importante. De exemplu, indexarea pensiilor cu rata inflației ar presupune un efort bugetar estimat la aproximativ 10 miliarde de lei. La această sumă se adaugă și alte angajamente ale statului, care pun presiune pe buget.

Noi majorări de taxe, un scenariu luat în calcul

În cazul în care Guvernul nu reușește să reducă suficient cheltuielile, autoritățile ar putea fi nevoite să recurgă la măsuri suplimentare de consolidare fiscală, inclusiv la modificări ale sistemului de impozitare. Astfel, noi creșteri de taxe și impozite nu sunt excluse.

Și președintele Nicușor Dan a readus recent în discuție posibilitatea revenirii Fondului Monetar Internațional în România, într-un scenariu similar celui din 2009. Șeful statului a avertizat că, într-o asemenea situație, măsurile de austeritate ar putea fi mult mai dure.

Editor : Andreea Rubica