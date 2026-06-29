Avertismentul lui Cseke Attila: „Este nevoie de un guvern cu puteri depline. Investiţiile prin PNRR s-ar putea să fie în pericol”

Ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat luni, la Sibiu, că România are nevoie de un guvern „cu puteri depline”, avertizând că investiţiile finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) riscă să fie afectate, dacă nu pot fi adoptate rapid actele normative necesare.

„Eu am spus de la bun început, din momentul în care s-a iniţiat moţiunea de cenzură, că este nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru că sunt foarte multe domenii, inclusiv pe PNRR, unde modalitatea de implementare şi procedurile care trebuiesc rapid implementate necesită un guvern cu puteri depline”, a afirmat ministrul într-o conferinţă de presă.

El a avertizat că unele investiţii finanţate prin PNRR ar putea fi puse în pericol dacă proiectele legislative necesare nu vor fi adoptate la timp.

„Investiţiile în PNRR s-ar putea să fie în pericol, acolo unde aceste proiecte de acte normative nu pot fi trecute. Avem şi noi o strângere de inimă legat de proiectul de care v-am spus, pentru că de acest proiect ţin 560 de milioane de euro pe investiţii PNRR la Dezvoltare şi la şcoală. La Educaţie, de exemplu, sunt foarte multe investiţii de reabilitare şcoli care ţin de acest proiect legislativ. Eu sper foarte mult să treacă mâine (marţi - n.r.) de Parlament, să reuşim să îl trecem, dar sunt alte domenii în care la fel sunt necesare măsuri. Un guvern cu puteri depline în fiecare zi ia decizii care astăzi nu pot fi luate de un guvern interimar”, a subliniat ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Potrivit acestuia, în prezent nu se poate estima exact câţi bani s-ar pierde prin PNRR, dacă s-ar prelungi criza guvernamentală.

„Nu pot să cuantific ce m-aţi întrebat direct. Nu pot să vă spun direct acum despre câţi euro sau despre câţi lei ar fi vorba, dar categoric ne trebuie un guvern cu puteri depline”, a concluzionat Cseke Attila.

Acesta a apreciat că înlăturarea fostului Executiv prin voturile AUR a fost „o greşeală”.

„A fost o greşeală, dacă vreţi, dărâmarea guvernului prin voturi de la AUR”, a spus ministrul.

Cseke Attila a arătat că soluţia pentru această criză este un acord politic între cele patru formaţiuni implicate în negocieri.

„Dacă mă întrebaţi ce este necesar, este necesar un acord politic între cele patru formaţii şi acest acord trebuie să fie un acord bazat şi pe reciprocitate, pentru că această reciprocitate asigură imediat instalarea unui guvern”, a spus ministrul.

Acesta a fost prezent luni, la Sibiu, la inaugurarea unei noi creşe, construită prin programul guvernamental „Sfânta Ana”.

Blocajul continuă pe scena politică, în aşteptarea desemnării unui nou premier, după retragerea primei nominalizări, Eugen Tomac, şi respingerea în Parlament a celei de-a doua propuneri din partea preşedintelui, liberalul Adrian Veştea. Liderii politici din fosta coaliţie de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi nu au ajuns la un acord politic.

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Editor : A.M.G.