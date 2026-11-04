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Avertismentul lui Fritz pentru PSD după alegerile din SUA: „Furia românilor despre corupția voastră afișată vă va mătura și pe voi”

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Dominic Fritz.
Dominic Fritz. Foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu
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Dominic Fritz consideră că rezultatul alegerilor de la mijlocul mandatului din SUA arată că „sistemul poate fi învins”, iar alegătorii „au respins retorica de ură şi politica egoistă care nu livrează rezultate pentru ei”. Președintele USR a prezentat trei concluzii pentru România și a lansat un avertisment pentru Partidul Social Democrat.

Bună dimineața istorică! Măcel electoral în SUA - democrații au obținut o victorie copleșitoare și vor avea o majoritate clară în ambele camere ale congresului. Donald Trump devine «lame duck», îi mai rămân doi ani de președinție fără putere în congres”, a scris liderul USR pe Facebook.

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Prezentând „3 concluzii rapide pentru România”, Fritz a precizat că „alegătorii americani au votat pentru o schimbare clară, deşi până acum câteva luni toată lumea a spus că e imposibil să se schimbe şi Senatul”: „Kansas, de exemplu, va trimite un senator democrat la Washington, DC pentru prima dată din 1932, lucru de neconceput până acum”.

„Să nu mai auzim deci că nu putem câștiga, că suntem prea visători. După Ungaria și Serbia, e încă un exemplu: Sistemul poate fi învins, dacă ne organizăm și nu ne lăsăm intimidați”.

Acesta a mai adăugat că „alegătorii americani au respins retorica de ură şi politica egoistă care nu livrează rezultate pentru ei”. 

„Aviz borfașilor aroganți din România (mă uit la tine, PSD): furia românilor despre corupția voastră afișată nerușinat, în timp ce prețurile cresc pentru toată lumea, vă va mătura și pe voi”. 

„3. MAGA va fi istorie, iar România trebuie să construiască parteneriatul strategic cu SUA fără să se mai întortocheze ideologic în direcția extremei drepte. Suntem europeni și pe baza intereselor noastre comune putem fi parteneri cu SUA fără să aplecăm capul”, a mai scris liderul USR.

Republicanii președintelui american Donald Trump au pierdut controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului, potrivit proiecțiilor posturilor de televiziune americane. Americanii au votat marți în alegerile de la jumătatea mandatului, un scrutin crucial pentru ultimii doi ani ai președinției lui Donald Trump.

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Editor : A.M.G.

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