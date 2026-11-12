Avertismentul lui Kelemen Hunor: „Dacă reforma administrativă afectează drepturile maghiarilor, UDMR va reacționa dur”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă despre reforma administrativ-teritorială anunţată de PSD că, dacă o reformă nu simplifică administraţia şi lezează drepturile comunităţilor maghiare, atunci este o reformă proastă şi vor lua măsuri împotriva ei cu toate mijloacele de care dispun. El mai transmite că UDMR insistă în continuare ca fuziunea să fie decisă printr-un referendum în fiecare localitate afectată.

„O reformă bună vine în ajutorul oamenilor şi nu aduce prejudicii comunităţilor locale. Dacă o reformă nu simplifică administraţia şi lezează drepturile comunităţilor maghiare, atunci este o reformă proastă! Vom lua măsuri împotriva ei cu toate mijloacele de care dispunem”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

Liderul UDMR arată că s-a întâlnit, la Aiud, cu viceprimarii UDMR care lucrează sub conducerea unui primar român.

„I-am întrebat ce ar însemna pentru ei o reorganizare a administraţiei. Săptămâna trecută, am discutat despre acelaşi subiect cu liderii localităţilor din Rimetea. Atunci era vorba doar de fuziunea localităţilor cu mai puţin de 1.500 de locuitori, dar acum se propun unul după altul planuri nechibzuite.

UDMR insistă în continuare ca fuziunea să fie decisă printr-un referendum în fiecare localitate afectată”, menţionează preşedintele UDMR.

Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri seară, că reforma administrativă este deocamdată în stadiul unei propuneri pe care a făcut-o europarlamentarul Dragoş Benea şi că nu a existat până acum o discuţie pe acest subiect în interiorul PSD.

„Să ştiţi că n-am avut această discuţie în partid. A fost o propunere pe care a făcut-o Dragoş Benea, să discutăm despre o reorganizare asemănătoare sau aşa cum au Curţile de Apel din România. Şi de aici, probabil, s-a dezvoltat această hartă”, a declarat Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, reforma administrativă se face pentru servicii mai bune oferite cetăţenilor şi pentru costuri mai mici ale statului.

"Sunt localităţi mici în România care nu mai pot să se susţină din punct de vedere economic, care nu pot să facă proiecte europene, care nu pot să aducă cetăţenilor servicii publice de calitate, fiindcă nu au capacitatea administrativă să facă acest lucru. Este o reformă extrem de grea, poate e cea mai grea reformă pe care şi-o asumă cineva", a adăugat Sorin Grindeanu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard