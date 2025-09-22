Avertismentul lui Marius Budăi pentru Ilie Bolojan, privind plafonarea adaosului comercial. Ce va face PSD până la 1 octombrie

Fostul ministru PSD al Muncii Marius Budăi scrie luni dimineață pe Facebook că PSD va trece prin Parlament o lege până la 1 octombrie pentru ca plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază să nu fie întreruptă, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va luampână maîine decizia de a prelungi această măsură.

„Alternativa PSD - lege în Parlament! Premierul Bolojan spune să nu ne pripim cu decizia de prelungire a adaosului comercial la alimente! De ce trageți de timp, domnule premier? De ce vă ia atât să cântăriți o decizie atât de simplă? Prelungirea plafonării ține prețurile jos pentru cetățeni – încetarea plafonării duce prețurile sus, pentru profitul marilor retaileri. Ce vă împiedică să vă decideți, domnule Bolojan? Poate că miza e în altă parte. Amânarea deciziei poate întrerupe plafonarea de la 1 octombrie, ceea ce va permite comercianților să practice adaosuri cu mult peste plafonul actual de 20%. Și chiar dacă PSD va trece prin Parlament o reglementare pentru reintroducerea plafonării, legea nu poate acționa retroactiv. Deci comercianții vor putea vinde alimentele la prețuri mult mai mari, pentru cel puțin 30 de zile, sporindu-și profiturile și implicit impozitul aferent încasat la buget... Ăsta e planul? Eu însă vă anunț că PSD a luat în calcul un astfel de scenariu. Dacă premierul nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament, până la 1 octombrie, astfel încât plafonarea la alimente să nu fie întreruptă!”, a scris Budăi pe Facebook.

Bolojan spune că o decizia va fi luată în coaliție săptămâna aceasta

Premierul Ilie Bolojan a declarat joia trecută că săptămâna aceasta se va lua o decizie în coaliţia de guvernare cu privire la păstrarea sau nu a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

„De la data de întâi ar urma să expire această plafonare şi, la sfârşitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni de zile, discuţia pe care am avut-o în Guvern la data respectivă a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire. Asta a fost discuţia pe care am avut-o atunci. Din perspectiva plafonării unor preţuri la produsele alimentare sunt trei aspecte de fond pe această problemă. În primul rând, măsura de a interveni în piaţă în general nu este o măsură care rezolvă lucrurile, pentru că orice fel de intervenţii în piaţă generează perturbaţii de tipul în care, dacă limitezi, de exemplu, într-o zonă, un preţ, exact ca la o saltea de apă pe care sari, cei care vor să îşi recupereze adaosul pot să mute pierderile de adaos în creşteri la alte produse”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, joi seara.

El a menţionat că pentru a avea preţuri bune, pentru a avea produse de calitate, trebuie susţinută creşterea producţiei agroalimentare în România, trebuie susţinută procesarea, în aşa fel încât să fie mai multe produse româneşti, iar companiile noastre să fie mai competitive, să fie susţinută industria agroalimentară.

„Iar al doilea aspect - trebuie şi să ne asigurăm de existenţa unei competiţii corecte şi anume faptul că în supermarketuri, în lanţurile de distribuţie, au acces toţi producătorii români, există un tratament corect pentru toate produsele, iar într-o ţară ca România şi producătorii români sunt promovaţi şi încurajaţi. Acestea sunt aspectele de fond. În ceea ce priveşte o decizie, după discuţia de mâine (cu retailerii - n.r.) şi după discuţiile pe care le vom avea săptămâna viitoare, vom lua o decizie cu privire la acest aspect”, a subliniat premierul.

Potrivit acestuia, decizia de prelungire a fost luată automat, pentru că era la trei zile de la instalarea Guvernului şi nu s-au putut face studii. „Acum adunăm toate datele din pieţe, vedem care a fost evoluţia, vedem care va fi reacţia marilor distribuitori vizavi de ce estimează dânşii că s-ar întâmpla şi, funcţie de toate aceste date, vom lua o decizie pe care o vom comunica săptămâna viitoare”, a precizat prim-ministrul.

Useristul Miruță nu susține măsura

Ministrul Economiei, Radu Miruță a afirmat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că, în urma deciziei de plafonare a prețurilor, „oamenii nu au avut un câștig raportat la ceea ce cumpără, adică vizavi de banii pe care au trebuit să-i plătească”. Demnitarul a oferit și un exemplu personal: a cumpărat exact aceleași produse pe care le-a achiziționat și Marcel Ciolacu, în luna octombrie a lui 2023. Fostul premier Ciolacu publica atunci, pe rețelele sociale, bonul în valoare de mai puțin de 100 de lei (n.r. 93 de lei si 50 de bani) pentru coșul său de cumpărături. „Eu am dat acum 130 de lei pentru exact aceleași produse. Quod erat demonstrandum”, a punctat Miruță.

Kelemen Hunor vrea continuaea plafonării

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor spunea joi că plafonarea la adaosul comercial trebuie menţinută cel puţin şase luni, pentru că „oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi”. O discuţie pe această temă nu a avut loc deocamdată în coaliţia de guvernare, a adăugat el.

