Avertismentul lui Radu Miruță privind folosirea banilor din Pilonul II în industria de apărare: Uitați-vă la cine o coordonează

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, în legătură cu posibilitatea ca banii din Pilonul 2 să ajungă în industria de apărare, că aceasta are nevoie de cât mai mulţi bani, dar a avertizat că dacă banii se duc în forma în care industria naţională de apărare gestionată astăzi, atunci se vor scurge ca printr-o pungă cu foarte multe găuri.

Radu Miruţă a fost întrebat, vineri, la Constanţa, dacă este de acord cu propunerea premierului Ilie Bolojan ca banii din Pilonul 2 să intre în industria de apărare.

„Industria de apărare are nevoie de trei lucruri: comenzi din partea statului român, tehnologie şi un management care să n-aibă legătură cu carnetul de partid”, a afirmat Radu Miruţă, potrivit News.ro.

El a adăugat că industria naţională de apărare are nevoie de cât mai mulţi bani.

„Sunt de acord că industria naţională de apărare are nevoie de cât mai mulţi bani. Discuţia pe sumele din Pilonul 2 de pensie este gestionată şi de Ministerul Muncii, şi de Guvernul României, de prim-ministru, pentru că toată lumea vrea să tragă bani de acolo. Dacă decizia va fi pentru industria naţională de apărare, în detrimentul altor destinaţii către care să se ducă banii respectivi, este un compromis. Toată lumea are nevoie de bani, însă eu apreciez că banii pentru industria naţională de apărare, dacă se duc în forma în care este astăzi prost gestionată industria naţională de apărare, se vor scurge ca printr-o pungă cu foarte multe găuri”, a explicat ministrul interimar al Apărării.

El susţine că industria de apărare a fost folosită de multe ori ca un instrument politic.

„Armata Română a avut buget de înzestrare în fiecare an. Armata Română a cheltuit foarte mulţi bani pentru înzestrare de ani de zile. De ce după aceste sume de bani cheltuite de statul român nu am reuşit să trecem aceste sume de bani prin industria naţională de apărare? Dacă miliardele de euro ar fi fost cheltuite cu trecerea prin fabricile din România, nu am mai fi avut astăzi copaci în fabricile de la RomArm. Avem copaci pentru că industria naţională de apărare a fost de multe ori folosită ca un instrument politic şi uitaţi-vă la cine sunt cei care o coordonează”, a afirmat Radu Miruţă.

Editor : B.E.