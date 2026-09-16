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„Aveți grijă la scenarită.” Mesajul lui Kelemen Hunor înaintea consultărilor de la Cotroceni: „Nu m-am autopropus premier”

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kelemen hunor in studioul digi24
Kelemen Hunor. Foto: Captură video Digi24
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Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, acuză, miercuri seară, o nouă scenarită şi respinge categoric ideea că va fi viitorul premier. „Când numele meu a fost vehiculat, de fiecare dată am spus că nu este cazul”, a transmis liderul UDMR. El cere celor care lansează periodic informaţii false să încerce şi altceva: „Mai cu fantezie, mai cu curaj, nu vă mai blocaţi tot timpul la UDMR”. Kelemen Hunor a adăugat că nu UDMR a creat situaţia în care se află România şi rezolvarea nu va veni de la Uniune, respingând astfel informaţiile din spaţiul public care făceau referire la un guvern PSD-UDMR, cu Kelemen Hunor premier.

„În fiecare săptămână trebuie să mai dezmint câte o informaţie lansată de oameni care n-au ce să facă şi dezinformează opinia publică. Nu m-am autopropus premier în niciun context. Cine spune altceva, minte cu neruşinare. Când numele meu a fost vehiculat, de fiecare dată am spus că nu este cazul. Am şi argumentat de ce”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Kelemen Hunor.

Acesta consideră că România are nevoie de un guvern cu drepturi depline.

„De luni de zile propunem fel de fel de variante de coaliţii politice, guverne minoritare, guverne tehnocrate şi de tranziţie, premier de la diferite partide, independent de la Banca Naţională, din zona de business şi, la fiecare blocaj, unii ajung la concluzia că UDMR este de vină. Băieţi şi fete, haideţi, încercaţi şi altceva! Mai cu fantezie, mai cu curaj, nu vă mai blocaţi tot timpul la UDMR şi la persoana mea. Nu noi am creat această situaţie şi, indiferent cât de mult am încercat să oferim soluţii şi sprijin, nici de data aceasta nu va depinde de noi rezultatul”, a mai scris Kelemen Hunor.

În încheiere acesta a scris: „Să aveţi o seară minunată şi aveţi grijă la scenarită”.

Informaţii din spaţiul public arătau, miercuri, că una dintre variantele luate în calcul de preşedintele Nicuşor Dan este un Guvern PSD-UDMR, cu Kelemen Hunor premier.

Nicuşor Dan are, joi, la Palatul Cotroceni, noi consultări cu partidele pentru desemnarea unui premier.

Editor : B.E.

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