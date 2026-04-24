Live TV

Avionul militar Spartan folosit de Nicușor Dan pentru deplasări externe a fost modernizat 

Data publicării:
Foto: Facebook/Nicușor Dan

Aeronava militară Spartan folosită de preşedintele Nicuşor Dan în deplasările externe a fost modernizată şi are comunicaţii permanente şi extinse în timpul zborului, au precizat vineri surse oficiale, potrivit Agerpres. 

În luna ianuarie, după ce a rămas blocat pe aeroportul din Paris din cauza condiţiilor meteo, şeful statului declara că avionul Spartan nu are facilităţi de comunicaţii cu exteriorul.

La jumătatea lunii ianuarie, Ministerul Apărării Naţionale a efectuat un test de comunicaţii pe aeronava militară Spartan folosită de şeful statului, pentru a verifica dacă pot fi folosite în siguranţă echipamentele ce facilitează conexiunea la internet în timpul zborului.

„A fost efectuat primul test de comunicaţii pe aeronava Spartan. S-au obţinut datele tehnice şi s-au trimis producătorului pentru a verifica dacă există interferenţe. În acest moment se aşteaptă ca producătorul să transmită dacă există sau nu interferenţe. S-a verificat accesul la internet”, spunea atunci ministrul Radu Miruţă.

Echipamentele au fost instalate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale.

Nicușor Dan a zburat cu avionul Spartan în Cipru, pentru a participa la reuniunea Consiliului European, urmând ca vineri să se întoarcă la București.

La finalul reuniunii, șeful statului a declarat că România îşi doreşte un buget ambiţios al UE.

„Primul mesaj, ne dorim un buget ambiţios al UE. Al doilea mesaj, ne interesează foarte tare segmentul, pilonul de competitivitate şi mesajul României a fost că ne dorim o împărţire echitabilă a acestor bani, astfel încât să crească economiile din toate statele membre şi să creştem decalajul care, evident, există în momentul acesta”, a spus Nicuşor Dan, după summitul UE din Cipru.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Parlamentul European, instituțiile Uniunii Europene au semnat o declarație comună prin care își asumă implementarea unei foi de parcurs ambițioase pentru consolidarea pieței unice europene până la sfârșitul anului 2027, cu accent pe competitivitate, integrare și reziliență economică.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

