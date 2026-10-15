Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, susține că directoarea ANM, Elena Mateescu, a fost informată încă din noiembrie 2025 despre neregulile semnalate în achizițiile instituției. Potrivit acesteia, un e-mail anonim trimis angajaților ANM reclama cumpărături directe făcute cu încălcarea legii, iar Mateescu ar fi răspuns atunci că acuzațiile nu sunt adevărate.

„Tocmai am primit la Ministerul Mediului un mail care a fost transmis de pe cont anonim către angajații ANM din luna noiembrie a anului anterior. În acest mail erau menționate expres achiziții directe care erau realizate cu încălcarea legislației în vigoare. Repet. Noiembrie anul 2025. Un mail văzut de angajații ANM. Doamna Mateescu a răspuns chiar la acel mail și a transmis tuturor angajaților că e totul în regulă. Că nu există nicio problemă și e totul o minciună”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Afirmația contrazice poziția susținută în ultimele zile de directoarea ANM, care a spus că nu știa despre probleme înainte de auditul intern din august 2026. Elena Mateescu a declarat că a sesizat Poliția pe 12 august, după ce a primit raportul preliminar al auditului.

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Controlul a început în iulie. Buzoianu vorbește despre demisii în departamentul de achiziții

Corpul de Control al Ministerului Mediului a ajuns la ANM în iulie, după ce instituția a primit informații de la avertizori de integritate. La câteva zile după anunțarea verificărilor, o parte importantă a departamentului de achiziții și-ar fi dat demisia în bloc, potrivit ministrei.

„În luna iulie am trimis corpul de control în urma informațiilor primite de la avertizori de integritate. În câteva zile de la anunțarea controlului și-au dat în bloc demisia o parte semnificativă din departamentul de achiziții din ANM. Au început să sune telefoanele să ne întrebe de ce am lansat acest control”, a scris Buzoianu.

Auditul intern al ANM a început în august, în timp ce verificările ministerului erau în desfășurare.

„Doamna Mateescu a pornit rapid un audit și, în luna august, în plin control de la Ministerul Mediului, brusc a descoperit că ce spunea în luna noiembrie a anului 2025 că este în regulă, poate nu e chiar așa de în regulă. Și a transmis rapid o sesizare la autorități”, a mai scris ministra.

Raportul Corpului de Control a fost finalizat în octombrie și ar identifica zeci de probleme sistemice la ANM. Printre constatările prezentate de minister se numără achiziții de haine, parfumuri, produse cosmetice și alte bunuri cu un card asociat contului instituției.

Pentru parfumuri, Buzoianu a indicat cheltuieli de aproximativ 120.000 de lei într-un singur an. Verificările au vizat și achiziții directe de tonere, calculatoare, laptopuri și mobilier. Potrivit cifrelor prezentate de ministră, tonerele ar fi costat peste 400.000 de lei în 2023, 710.000 de lei în 2024 și 570.000 de lei în 2025. Contractele atribuite direct pentru calculatoare și laptopuri ar fi valorat aproximativ 850.000 de lei în 2023, iar cele pentru mobilier, peste 1,5 milioane de lei în 2024. Buzoianu a afirmat că aceste sume depășeau plafonul de 270.000 de lei pentru achiziții directe.

De ce nu poate fi evaluată directoarea ANM

Diana Buzoianu a explicat că decizia privind menținerea sau schimbarea Elenei Mateescu din funcție aparține Consiliului de Administrație al ANM, iar Consiliul nu poate lua hotărâri de mai multe luni, pentru că nu are cvorum. Din acest motiv, raportul de control poate fi trimis membrilor, dar conducerea instituției nu poate fi evaluată deocamdată.

„Decizia de a rămâne sau nu directoarea de la ANM în funcție aparține Consiliului de Administrație al ANM. Vom trimite raportul Corpului de control către CA-ul ANM, cu absolut toate neregulile identificate. Problema reală este că CA-ul ANM este nefuncțional de luni de zile pentru că nu are cvorum, deci nu poate lua decizii”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Potrivit acesteia, posturile vacante nu au fost ocupate după concursurile organizate. Ministerul a încercat să reia procedura, însă AMEPIP nu ar fi avut experții necesari pentru selecție. Două propuneri pentru membri interimari au fost respinse.

„Am încercat să trimitem două propuneri pentru interimat în CA-ul ANM, dar am primit un răspuns oficial că oameni cu experiență de coordonare la catedră, chiar în domeniul meteorologiei, de peste 15 ani, nu sunt considerați că au trei ani de conducere de către AMEPIP. Un politician care a avut firma tatălui său și s-a pus director la 18 ani ar putea astăzi să îndeplinească această condiție, în această interpretare, și ar fi mai bun decât oameni cu zeci de ani de experiență chiar în meteorologie. Așa că AMEPIP ne-a respins deja doi experți cu o carieră întreagă în domeniu”, a susținut ministra.

Ministerul a transmis ulterior o nouă propunere, pentru un candidat cu experiență financiară și de audit. Blocajul din Consiliul de Administrație ar putea întârzia și aprobarea bugetului ANM până la finalul lunii octombrie, a avertizat ministra.

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Elena Mateescu respinge acuzațiile și spune că a sesizat Poliția

În replică, directoarea ANM a susținut că nu a folosit cardul instituției, despre care spune că era „inactiv de la emitere”, și că nu a aprobat achizițiile de haine, parfumuri, încălțăminte sau cosmetice. Ea a afirmat că a cerut documentele pentru audit pe 6 august și că a sesizat autoritățile pe 12 august, după primirea raportului preliminar.

„⁠Directorul general a dispus misiune de audit public intern în momentul când a aflat de neregulile privind utilizarea cardurilor instituţionale de către compartimentul responsabil, şi ca urmare a depus încă din 12 august 2026 sesizarea organelor competente cu privire la eventuale fapte în afara legii. Solicitarea privind punerea la dispoziţie a acestor documente s-a făcut în data de 6 August, iar în 12 August s-a depus în urma Raportului preliminar de audit intern sesizarea la SICE, Secţia 2 Poliţie din capitală. ⁠In privinţa achiziţiilor pentru laptopuri şi calculatoare acestea au fost derulate de către serviciul de achiziţii publice care stabilesc şi monitorizeaza procedurile specifice. Cu siguranţă sunt puse la dispoziţia autorităţilor documentele care au stat la baza acestor proceduri. ⁠Cu privire la achiziţia de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri noi realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfăşurată în condiţiile legii, acolo unde deja îşi desfăşoară activitatea colegi din ANM asigurând funcţionarea pilot a activităţilor Centrului. Toate aspectele legale se verifică conform cadrului normativ şi nu după interese conjuncturale”, a explicat Mateescu.

Acesta reclamă o „campanie” care vizează schimbarea sa din funcţie din cauze „politice”. „Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcţie nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional şi realizările ANM. Această campanie orchestrată şi întreţinută, chiar cu concursul unor colegi din interior, este nedreaptă şi incorectă dpdv personal şi instituţional. Reafirm încă o dată ca, am procedat întocmai atribuţiilor specifice şi am încredere în instituţiile competente ale statului pentru soluţionarea acestei situaţii şi luarea măsurilor care se impun. ANM şi colegii nu merită o astfel de campanie negativă. Prin dialog şi soluţii pot fi identificate măsurile care se impun şi de care nimeni nu poate fi absolvit”, a mai spus directoarea ANM.

Editor : A.D.