Băluță, atac frontal la Bolojan: „Frânează dezvoltarea României. Și-a dovedit limitele”

Data publicării:
daniel baluta 1
Daniel Băluță. Inquam Photos / Gyozo Baghiu
„Acest om care frânează dezvoltarea României”

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi lider PSD Bucureşti, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, despre care spune că „şi-a dovedit limitele” și îl acuză că „frânează dezvoltarea României”. Liderul social-democrat a mai spus că prioritatea este votarea bugetului și apoi viitorul coaliției de guvernare, care „nu stă într-un singur om”.

Daniel Băluţă a fost întrebat sîmbătă, într-o conferinţă de presă, despre consultarea internă din PSD cu privire la rămânerea la guvernare.

„Vreau să faceţi o diferenţă extrem de importantă: una este coaliţia şi alta este Ilie Bolojan. Nimeni nu a spus că nu dorim că continuăm într-o coaliţie, dar o astfel de construcţie politică nu stă într-un singur om care, din păcate, şi-a dovedit limitele, incapacitatea de a dialoga, lipsa de empatie şi, mai ales această calitate, şi pun ghilimelele de rigoare, de a frâna orice ţine de PSD. Mult prea multe formaţiuni politice s-au învăţat de-a lungul timpului să folosească un limbaj şi să aibă o atitudine complet nepotrivită la adresa PSD. Există acest reflex al plăcuţelor suedeze pe care îl vedem destul de bine implementat în teritoriu. Este un moment de cotitură pentru PSD, lucruri de genul ăsta nu mai trebuie să se întâmple, oamenii trebuie să ştie că noi ne ocupăm cu lucruri de genul ăsta: cu pasaje, cu poduri, cu spitale, cu autostrăzi, asta este realitatea şi nu cea pe care a reuşit cu succes să o genereze domnul Bolojan”, a declarat Daniel Băluţă, citat de News.ro.

Întrebat cum ar putea PSD să îl demită pe Ilie Bolojan altfel decât prin moţiune de cenzură, Băluţă a răspuns că nu este „un specialist în tehnici parlamentare” şi a evitat să spună dacă PSD va depune propria moţiune ori va vota o moţiune de cenzură a opoziţiei.

„Eu v-am prezentat propria opinie. În urma consultărilor pe care le vom avea cu colegii, vom lua o decizie în acest sens. Sunt extrem de dezamăgit şi da, în ceea ce mă priveşte, voi avea un astfel de vot (împotriva premierului la consultarea internă - n.r.) pentru că nu sunt deloc mulţumit şi v-am prezentat un număr impresionant de argumente în această direcţie”, a adăugat Daniel Băluţă.

„Acest om care frânează dezvoltarea României”

Daniel Băluţă l-a acuzat pe Bolojan și de lipsă de empatie.

„Acest om care frânează dezvoltarea României, pe numele dânsului Ilie Bolojan, a reuşit abia ieri să adopte creşterea salariului minim pe economie. Discutăm despre un om care nu a ţinut cont niciodată de nevoile persoanelor cu dizabilităţi, preferând în contrapartidă să ofere bani pentru a juca la bursă, un om - şi asta vă spun din sânul coaliţiei - un om care consideră că mamele care îşi cresc copilul în concediu de maternitate sunt privilegiate faţă de alte mame din Europa şi nu a ţinut cont niciodată de faptul că a scăzut puterea de cumpărare, inflaţia este de 10%, au crescut taxele, au crescut impozitele. Ceea ce vă garantez este că, în Parlament, aceste neajunsuri vor fi corectate de Partidul Social Democrat, iar bugetul nu poate să treacă în această formă. Am făcut toate eforturile necesare pentru că întârzierea este absolut nepermisă, dacă mai stăm mult, nu o să mai facem nimic nici anul acesta. Ca atare, deficienţele pe care le-am constatat în această lege a bugetului ne-am propus să le corectăm în Parlament pentru că forţa pe care grupul nostru o are sunt convins că va reuşi să corecteze toate lipsurile pe care acest buget le are”, a mai spus Daniel Bpluţă.

Întrebat dacă PSD consideră că, în actualul context politic, poate continua cu Ilie Bolojan prim-ministru, Daniel Băluţă a răspuns că adoptarea bugetului este o urgenţă.

„Există urgenţe şi priorităţi. Urgenţa pentru România este adoptarea bugetului, repet, nu în orice condiţii, iar după aceea este o cu totul şi cu totul altă discuţie, pentru că o coaliţie nu stă într-un singur om”, a mai spus Băluţă.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
2
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
v putin itra pe usile mari ale kremlinului
4
„Putin se teme că va sfârși ca Nicolae al II-lea, împușcat după ce pierde puterea”, crede...
uss gerald r ford în marea mediterană
5
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la a treia căsnicie: "Eu le țin pe toate!"
Digi Sport
Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la a treia căsnicie: "Eu le țin pe toate!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Petrișor Peiu, senator AUR.
AUR critică proiectul de buget propus de Guvernul Bolojan. „Mincinos de la cap la coadă”
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
Hubert Thuma e „nemulțumit” de formula bugetului pe 2026 și îi încurajează pe parlamentari să depună noi amendamente
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața țițeiului, plafonări și accize scăzute. Ivan: „Am creat cadrul”
UCURESTI - BPN PNL - 1 IUL 2024
Un lider PNL acuză PSD de „înțelegeri pe sub masă” cu AUR pentru a modifica legea bugetului; „Au pus la cale o conspirație”
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan dă ultimatum constructorilor liniei feroviare Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor: „Nu mai pot invoca niciun tertip”
Recomandările redacţiei
Donald Trump
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar...
pistoale confiscate de politia de frontiera
Captură de proporții la Calafat. Peste 100 de pistoale, încărcătoare...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia...
bombardament in iran
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 15. Iranul cheamă liderii musulmani...
Ultimele știri
Macron propune negocieri directe între Liban și Israel. Franța se oferă să găzduiască discuțiile la Paris
O grenadă a fost găsită de un localnic din Harghita în propria curte
Starmer câștigă sprijin după refuzul de a-l ajuta pe Trump în războiul cu Iranul. „Ar putea fi momentul care îl definește”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată de 22 de ani avea dureri tot mai mari de fiecare dată când bea alcool. După câteva luni a aflat de ce...
Cancan
Pensionarii care vor primi tichete pentru alimente și medicamente de Paște. Unde se acordă beneficiul
Fanatik.ro
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus!? Ce se...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali! Cu cine semnează decarul de la FCSB. Exclusiv
Adevărul
Cum a destrămat Iranul imaginea Golfului luxos drept refugiu sigur într-o regiune volatilă
Playtech
La ce foloseşte carnetul de muncă în 2026: Mulţi români nu l-au ridicat nici acum de la ITM-uri
Digi FM
Și-au cumpărat casă la doar 19 ani și dezvăluie cum au reușit: "Suntem primii dintre prietenii noștri care au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A apărut viu și nevătămat, la scurt timp după anunțul morții sale: "Fake news"
Pro FM
În loc de bluză a avut doar un tatuaj aplicat direct pe pielea goală. Tyla a completat cu blugi cu talie...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Funcția care deschidea ușile puterii în perioada comunistă. A fost deținută de Stalin și Ceaușescu. Iliescu a...
Newsweek
Tichete sociale la pensie, pentru alimente și medicamente, cu ocazia Paștelui. În ce oraș se oferă beneficiul?
Digi FM
Mîndruță, după vizita lui Zelenski la București: „El este bărbatul curajos care n-ați putut voi niciodată să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică