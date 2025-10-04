Live TV

Băluţă: Decizia organizării alegerilor în Bucureşti e a premierului Bolojan. Nu PSD hotărăşte

Daniel Băluță.
Daniel Băluță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, prim-vicepreşedinte al PSD, a declarat, sâmbătă, că decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei aparţine exclusiv premierului Ilie Bolojan. El adaugă că nu Partidul Social Democrat hotărăşte care este data alegerilor în Bucureşti.

„PSD nu are cum să aibă un punct de vedere altul decât cel legal. Vă reamintesc că decizia organizării alegerilor este exclusiv la latitudinea premierului, astfel încât, dacă premierul României hotărăşte că astăzi este oportun să emită ordonanţă, dânsul poate organiza alegeri. Ce se întâmplă după chestiunea asta, este o cu totul şi cu totul altă problemă. Repet, este foarte important să organizăm alegeri, este important să respectăm legislaţia în vigoare, lucrul acesta nu-l decide Partidul Social Democrat, pentru că nu deţine poziţia de prim ministru, este exclusiv decizia premierului, a spus Băluţă, întrebat în legătură cu poziţia PSD privind data alegerilor în Capitală, potrivit Agerpres.

El a adăugat că „nu Partidul Social Democrat hotărăşte care este data alegerilor în Bucureşti, nici măcar USR nu stabileşte lucrul acesta”.

„Să facem următoarea diferenţă de nuanţă, e o nuanţă importantă; una este această zonă administrativă şi, dincolo de ea, după ce se ia această decizie, este o altă discuţie decizia politică. Este cu totul altceva. Termenele legale n-au legătură cu politica, au legătură exclusiv cu emiterea unei hotărâri care să statueze că peste x zile se organizează alegeri în Bucureşti. Ce urmează după, tipurile de negocieri, şi viziuni este cu totul şi cu totul altceva, dar cred că trebuie să le luăm logic şi raţional. Primul pas este ăsta, de abia după aia putem avea şi alte tipuri de discuţii, dar repet: nu Partidul Social Democrat hotărăşte care este data alegerilor în Bucureşti, nici măcar USR nu stabileşte lucrul acesta”, a mai spus Daniel Băluţă.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că Bucureştiul ar fi mai bine administrat de un primar cu legitimitatea votului şi a anunţat că stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei ar putea fi stabilită săptămâna viitoare, iar în caz contrar, acestea nu se mai pot ţine în toamnă.

„Ar fi posibil să se organizeze alegerile în această toamnă, ar fi posibil să se amâne în primăvară. Din punctul meu de vedere, cu cât le organizăm mai repede, suntem şi în spiritul legii. E adevărat că suntem deja cu o prelungire de, să spunem, 10 zile peste perioada respectivă, dar suntem în situaţia în care există abordări diferite în Coaliţie. Forţând, ai putea la un moment dat să fixezi alegerile ca Guvern, dar trebuie foarte bine analizate lucrurile. Dacă nişte alegeri îţi generează un scandal în coaliţie... Şi aşa nu e uşor să ţii patru partide, care sunt cu abordări diferite, plus grupul minorităţilor, să ia astfel de măsuri şi vedeţi că uneori o parte din energia pe care o ai se consumă cu aceste discuţii sau să amâni. Oricum, sunt nişte lucruri evidente. Un primar interimar are o autoritate diminuată faţă de un primar care are un vot popular în spate, care are o legitimitate”, a spus Bolojan.

El a subliniat că decizia trebuie luată cel târziu până la sfârşitul săptămânii viitoare.

„Eu cred că ar trebui ca cel mai târziu săptămâna viitoare să decidem, pentru că dacă nu se decide, nu se mai poate ţine în această toamnă. E o perioadă de minim 35 de zile care trebuie să existe între data anunţării şi data alegerilor. Nu cred că poţi intra în luna decembrie cu alegeri în Capitală”, a mai adăugat Bolojan.

