Băluță îi răspunde lui Ciucu și îl atacă pe Bolojan: „Rezultatele arată doar dezastrul pentru România"

Daniel Băluță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele PSD București Daniel Băluță îl critică pe prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu și afirmă că „rezultatele guvernării Bolojan arată doar dezastru pentru România”. Primarul Sectorului 4 îl acuză pe edilul general că are discursuri politice „disperate” și nu se focusează asupra administrației.

Reacția liderului PSD București vine după ce Ciprian Ciucu le-a transmis social-democraților că Ilie Bolojan nu va demisiona și i-a avertizat că liberalii nu vor mai face coaliție cu PSD dacă aceștia ies de la guvernare și demit Guvernul prin moțiune de cenzură.

Astfel, Băluță afirmă că Ciucu este mai degrabă preocupat de mesaje politice decât de administrație.

„Primarul Ciprian Ciucu pare din nou preocupat mai mult de declarații politice disperate decât de administrația pe care o conduce”, a scris Daniel Băluță, joi pe Facebook.

Liderul PSD București a comentat și percepția privind activitatea lui Ilie Bolojan, folosind termeni duri.

„Rezultatele guvernării Bolojan arată doar dezastru pentru România și pentru români, ca urmare a măsurilor dure, fără rezultat, antiromânești, pe care acesta le-a luat. O indică cifrele și instituțiile oficiale”, a mai afirmat Băluță.

Acesta susține că evaluarea politicienilor trebuie făcută pe baza rezultatelor și nu a comunicării publice.

„Orice lider politic trebuie evaluat prin transparență, rezultate și răspunsuri clare la întrebările societății, nu prin etichete sau campanii de imagine”, a subliniat el.

În final, Băluță îi recomandă lui Ciucu să se concentreze pe problemele Capitalei.

„Poate ar fi util ca domnul Ciprian Ciucu să se concentreze mai mult pe problemele reale ale bucureștenilor, care sunt enorme, și mai puțin pe amenințări politice, care nu aduc soluții concrete”, a transmis primarul Sectorului 4.

„În politică, credibilitatea nu se construiește prin declarații, ci prin rezultate”, a conchis Daniel Băluță.

