Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat duminică, în direct la Digi24, despre faptul că este primul candidat la alegerile prezidențiale care a început deja campania, că „suntem cu două luni și jumătate înainte de primul tur” și „ar trebui ca toți candidații să fie pe panouri”. Întrebat de ce a luat decizia să intre în pre-campania electorală, acesta a glumit, spunând un banc: „Soția îl sună pe soț și spune vezi că pe autostrada pe care tu mergi e un nebun care merge în sens contrar și el răspunde nu, sunt mii”, adăugând că întrebarea este, de fapt, de ce este numai el în această situație.

Întrebat de ce a luat decizia de a intra în pre-campania electorală, Nicușor Dan a răspuns cu o întrebare: „De ce sunt numai eu în situația asta?”. Acesta a adăugat: „Totuși suntem cu două luni și jumătate înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale și ar trebui ca toți candidații să fie pe panouri, așa cum au fost de exemplu în 24 noiembrie. (...) Deja la început de septembrie toate orașele din România erau cu toate panourile cu toți candidații”.

„În legislația din România avem campanie 30 de zile și pre-campanie care nu este bine definită. Și în pre-campanie candidați fac orice fel de promovare pe banii lor sau ai partidului, pe care statul nu-i de înapoi. Și în campanie candidații care fac 3% își recuperează banii pe care i-au cheltuit. Totul este foarte restrictiv. N-ai voie să pui panouri, ci numai acele afișe pe tăblițele pe care le pun primăriile. Deci noi suntem în pre-campanie și în pre-campanie eu sunt primul care a început să pună panouri”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a declarat că are un contract de 200 de mii de euro și din donații a strâns 60 de mii de euro.

„Am făcut o estimare”

Întrebat ce va face dacă nu reușește să primească 200 de mii de euro ca să își plătească campania în două luni, primarul general al Capitalei a spus: „Eu am făcut o estimare în care ne-am uitat la banii pe care i-am primit în alegerile locale. Am primit atunci 500.000 euro și atunci a fost un interes, pentru că și atunci totul a fost la fel. Am apelat la oameni care să ne doneze. Atunci au fost și 100.000 de la USR, dar în rest au fost 500.000 de la oameni. Dacă pe București am strâns 500.000, interesul fiind evident mult mai mic decât național, am estimat că o să strângem cel puțin un milion în aceste două luni de pre-campanie”.

El a adăugat că în campanie va fi o altă discuție. „Vom încerca să ne împrumutăm de la oameni ca să cheltuim în campanie și după aceea statul ne va rambursa și noi o să dăm oamenilor înapoi”.

Primarul general al Capitalei a declarat că și-ar dori să cheltuie în campania electorală pentru prezidențiale „fie 3 milioane, 4 milioane”. El a spus că în campania de la alegerile locale limita a fost foarte mică, iar în campania prezidențială „limita este foarte mare”.

Despre donatori

Nicușor Dan a adăugat că cel mai mult va investi acești bani în publicitate online.

Despre cine sunt donatorii săi, pe listă fiind și un donator care a dat peste 12 mii de lei, acesta a spus că „sunt clasate, așa e firma care intermediază lucrul ăsta”. El a adăugat că acum, grosier, „sunt cam 300.000 lei și cam 1000 de donatori. Deci media este undeva la 300 lei. Asta înseamnă că sunt și donații de 50 lei și donații de 500-1.000 lei. Cam cam astea sunt”.

„Sunt oameni simpli care cred că în felul ăsta țara se duce în direcția pe care o vor”, a mai adăugat primaul general al Capitalei.

Editor : C.S.