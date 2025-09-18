Live TV

Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București, Constanța sau Brașov pierd finanțarea europeană din cauza întârzierilor

Ministerul Sănătății a decis lista proiectelor care pierd finanțare europeană, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, după ce Guvernul a stabilit că proiectele aflate în fază incipientă nu vor mai fi continuate. Astfel, printr-un memorandum aprobat în ședința de joi, ministerul scoate din lista proiectelor finanțate prin PNRR spitale din București, Brașov, Constanța, Arad și Neamț, în valoare totală de peste 4 miliarde de lei. 

Potrivit memorandumului adoptat de Guvern, proiectele care pierd finanțarea prin PNRR sunt:

  • Construcția de secții de obstetrică și ginecologie, neonatologie, chirurgie pediatrică și pediatrie, Arad – unități noi” conform #377, beneficiar Județul Arad;
  • Realizare pavilion nou medicină operațională-politraumă D=P=4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașov, beneficiar Ministerul Apărării Naționale;
  • Construire centru de psihiatrie pediatrică în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, beneficiar Administratia Spitalelor și Serviciilor Medicale București;
  • Extinderea aripilor A1, A4 A Spitalului Universitar de Urgență București cu regim de înălțime Sth+P+3e/ Sth+P+6e, amenajări parcări exterioare, beneficiar Spitalului Universitar de Urgență București;
  • Policlinica municipala, specializarea cardiologie si oncologie, Constanta- spital nou, beneficiar Primăria Municipiului Constanța;
  • Construirea unui sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, beneficiar Județul Neamț.

În total, Ministerul Sănătății a renunțat la 142 contracte de finanțare cu beneficiari care nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții, în valoare totală de 4.1 miliarde de lei. 

Citește și: Câte spitale noi vom avea până în 2026? De trei ori mai puține decât s-au promis inițial. Lista completă anunțată de ministrul Pîslaru

Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a declarat la finalul ședinței de joi că, până săptămâna viitoare, toate ministerele care gestionează fonduri din PNRR vor avea gata lista finală a proiectelor care nu sunt gata până în vara anului 2026 și care vor rămâne fără finanțare. 

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat la Digi24.ro lista finală a spitalelor care vor fi construite cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență și care pot fi gata până în august 2026. În loc de cele 24 promise inițial, pe listă au rămas doar opt spitale, iar trei dintre acestea ar urma să fie gata până la începutul anului viitor. Vezi lista AICI

 

