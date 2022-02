Dan Barna a criticat, marți, la Digi24, decizia lui Dacian Cioloș de a demisiona din fruntea USR, după ce programul cu care a venit în fața partidului a fost respins. Barna spune că demisia lui Cioloș a fost o „dezamăgire în partid” și l-a criticat pe fostul lider al partidului și pentru activitatea sa ca președinte - „opoziția nu se face cu două mesaje și o apariție din când în când la televizor și cu câte o prezență sporadică pe Facebook”, a spus el.

Moderator: Vă propuneți să reveniți în fruntea USR?

Dan Barna: În acest moment nu este cazul de așa ceva, avem un președinte interimar, va fi un congres. Au fost niște alegeri, le-a câștigat Dacian Cioloș, ne-am fi dorit cu toții ca până în 2023 până când domnia sa a anunțat că va conduce partidul să fim în spatele lui și să ne tragă spre acel partid de opoziție de care România are disperată nevoie. Nu s-a întâmplat, din păcate, lucrul acesta.

Nu se pune problema ca eu să revin în perioada imediat următoare pentru că am condus partidul patru ani. Eu zic că am avut un mandat bun, de succes, am preluat partidul cu o contabilitate în plasă și l-am lăsat ca un partid care ajunsese și la guvernare.

Cătălin Drulă este, în momentul de față, președintele interimar, am toată încrederea în el și cred că este și acel depozitar de încredere, energie și speranță de care avem cu toții nevoie.

Întotdeauna deciziile în USR s-au luat în Biroul Național pentru că statutul spune acest lucru – organul executiv de conducere al USR este Biroul Național și e firesc să fie așa.

Cătălin Drulă este interimar și are toată legitimatea dată de alegerile în care a fost vicepreședintele cu cel mai mare număr de voturi, deci are susținerea politică a colegilor din partid, exprimată prin vot. Este o realitate. O să-l susțin în măsura în care îmi va cere sfatul sau va avea nevoie, iar aceeași poziție o are și fiecare coleg din Biroul Național.

Avem un președinte și obiectivul USR, dincolo de acest moment nefericit legat de demisia neașteptată și neanticipată a domnului Dacian Cioloș, este necesitatea de a fi acel partid de opoziție de care România are disperată nevoie pentru că vedem o mega majoritate parlamentară care nu face nimic.

(...)

Moderator: Când ar trebui să aibă loc congresul?

Dan Barna: Nu este o decizie luată, va fi o discuție în partid și în Biroul Național pentru că e prevăzut un congres pentru statut. Cel mai practic ar fi ca în cadrul acelui congres să fie și validarea următorului președinte.

Moderator: Veți candida?

Dan Barna: Nu. Nu voi candida acum la președinția partidului pentru că, repet, eu am acumulat în patru ani rezultate de care sunt mândru dar, în egală măsură, toate așteptările, multe nerealiste, ale oamenilor s-au reflectat în reproșuri la adresa președintelui partidului și din această perspectivă nu cred că în momentul acesta apariția mea în prima linie ar ajuta nici organizația, nici percepția publică. Din acest motiv, nu cred că ar fi soluție înțeleaptă candidatura mea.

(...)

Moderator: De ce spuneți că a fost o demisie neașteptată?

Dan Barna:Pentru că au fost alegeri acum patru luni. În momentul în care am văzut rezultatul, vă aduceți aminte, foarte franc, foarte colegial, am recunoscut acest rezultat, n-am lăsat niciun fel de echivoc pentru că așteptarea tuturor era să mergem mai departe, avem un nou lider, el ne va trage încă o bucată de drum, va aduce acest proiect. În momentul în care după patru luni a apărut o demisie, evident că era neașteptată, nu se așteaptă nimeni să fii proaspăt ales și apoi să decizi să te retragi.

(...)

Moderator: Dacian Cioloș susținea că e important ca miniștrii să nu fie deciși doar de un grup restrâns de la vârful partidului, ci să existe o comisie de experți. De ce nu ați fost de acord?

Dan Barna: Pentru că aceasta este o năzbâtie politică. Asta nu există nicăieri în Europa. Nicăieri în lumea politică civilizată nu există vreun partid care să accepte un mecanism prin care numirea membrilor dintr-un guvern din umbră să fie făcută de oameni din afara partidului. (...)

Este ca și cum ai spune oamenilor „aveți încredere în USR, dar miniștrii o să-i propună altcineva, niște prieteni ai președintelui...”, spun asta pentru că persoanele invocate în ședință îndeplineau această calitate.

(...) Domnia sa înțeleg că susține acest tip de experiment care n-a putut să convingă. Era un punct de vedere asupra căruia puteam discuta. Am fost cu toții de acord să avem consultări, cerem puncte de vedere. Dar ideea că propunerile vin din altă parte decât din cadrul partidului, aceasta nu a avut susținerea Biroului Național. Dincolo de asta, 80%-90% din program avea susținerea noastră. Dacă am fi discutat pe componente, mare parte a programului se întâmplă deja de niște luni bune zile...

Moderator: V-a deranjat că a încercat să slăbească autoritatea Biroului Național?

Dan Barna: Nu e o chestiune de deranj, într-un partid politic nu ești ca în familie. Sunt oameni care au valori, e o chestiune de mecanisme și de reguli. Cât timp nu există nicio posibilitate de negociere și ți se propune, ori accepți acest program ori mă voi retrage, ceea ce, din păcate, s-a întâmplat și, repet, nu își dorea nimeni lucrul acesta, nu cred că anticipa cineva că partidul ar fi putut să spună, „Da, suntem de acord” pentru că s-ar fi schimbat modul de funcționare al USR.

Lucrul acesta se poate întâmpla, dar în fața congresului. Dacă Dacian Cioloș ar fi venit cu aceste modificări structurale în fața congresului.

Așteptarea era ca președintele să fi mers în filiale, să fie prezent în comunicarea publică, în lupta aceasta cu PSD-PNL, este o așteptare pe care partidul o are de la fiecare președinte.

USR este un partid viu exact în acest sens – Da, opoziția nu se face cu două mesaje și o apariție din când în când la televizor și cu câte o prezență sporadică pe Facebook. Opoziția trebuie făcută prin prezența partidului în stradă de la președintele său până la fiecare membru din fiecare filială.

Nici eu când am preluat partidul nu am avut majoritate. Fiecare decizie pe care a trebuit s-o iau, am negociat-o. Exact lucrul pe care-l așteptam și îl așteptau și colegii de la Dacian Cioloș. Strategia domniei sale a fost să nu meargă pe negocieri ci să spună „acceptați asta sau mă retrag” după doar patru luni.

Recunosc că este o dezamăgire în partid pentru că noi speram să fie roata motrică care să ne ducă mai departe. Nu s-a întâmplat.

(...)

Nu ne bucură că, după patru luni, președintele în care ne-am pus încrederea a plecat. A decis să se retragă.

Moderator: Așa interpetați gestul, că a abandonat lupta?

Dan Barna: Asta s-a întâmplat, așa o văd mulți dintre colegii noștri.

