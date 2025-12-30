Live TV

Barometru: Ilie Bolojan, Alexandru Rogobete, Radu Miruță sunt cei mai vizibili miniștri în noiembrie. Cine sunt cei care urcă în top

Data actualizării: Data publicării:
guvern 2
Foto: gov.ro

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete se menţine pe poziţia a 2-a în topul vizibilităţiii membrilor Guvernului pe luna noiembrie, urmat de ministrul Economiei Radu Miruţă, care urcă de pe locul 10, indică Barometrul vizibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. Miniştrii Finanţelor, Educaţiei şi Poectelor Europene, Alexandru Nazare, Daniel David şi Dragoş Pîslaru urcă în top, în timp ce ministrul de Externe Oana Ţoiu coboară de pe locul 5 pe locul 10. Şase miniştri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.

Premierul Ilie Bolojan ocupă primul loc în topul vizibilităţii, cu aproape 30.000 apariţii în presa scrisă şi online - mai puţine deât în luna octombrie. Şeful Executivului a înregistrat mai multe menţiuni în ziua anunţului referitor la elaborarea legii privind pensiile magistraţilor, al unei conferinţe de presă în care a vorbit despre remanieri, despre cumulul pensiei cu salariul la stat, limitarea pensionării anticipate, impozitul pe cifra de afaceri. Un alt vârf de vizibilitate a fost înregistrat odată cu anunţul privind începerea procedurii de angajare a răspunderii Guvernului pentru proiectul vizând pensiile magistraţiilor, dar şi în ziua demisiei lui Ionuţ Moşteanu de la conducerea Ministerului Apărării.

Pe locul al doilea se menţine ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, urmat de ministrul Economiei Radu Miruţă, care urcă de pe locul 10 ocupat în octombrie. Miruţă a înregistrat vârfuri de vizibilitate datorită anunţului privind trimiterea la Parchet a datelor referitoare la modul de numire a conducerii ROMARM şi a celor privind modul de numire a conducerii Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMEPIP, dar şi a anunţului referitor la evacuarea firmelor care funcţionau de 18 ani într-o clădire a Ministerului Economiei fără să achite chirie.

Ministrul Energiei Bogdan Ivan îşi păstrează locul 4 în topul vizibilităţii membrilor Guvernului, urmat de ministrul Finanţelor Alexandru Nazare, care urcă de pe locul 7, mai ales în contextul declaraţiilor privind rectificarea bugetară, dar şi al celor vizând riscurile în ceea ce priveşte deficitul, în condiţiile în care plăţile din ultimele două luni ale anului sunt în mod tradiţional ridicate.

Ministrul Educaţiei Daniel David urcă şi el de pe poziţia 9 pe poziţia 6. El a avut o vizibilitate mai mare odată cu anunţul referitor la noi metodologii pentru concursurile legate de directori şi pentru selecţia inspectorilor şi organizarea Inspectoratelor Şcolare, cu afirmaţiile legate de protestele cadrelor didactice, de la care a spus că aşteaptă să protesteze ”un pic într-un alt mod şi cu alte conţinuturi”, dar şi odată cu declaraţia potrivit căreia ”orice profesor trebuie să înţeleagă că, dacă copiii încep să vadă temele ca un element negativ, indiferent ce teme le dai, cu toată intenţia bună pe care o ai ca profesor, de fapt vei obţine efecte negative”. O altă declaraţie care i-a adus vizibilitate ministrului Educaţiei a fost cea conform căreia vor fi luate măsuri astfel încât, în zona educaţiei, cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice.

Şi ministrul Mediului Diana Buzoianu urcă o poziţie faţă de luna octombrie, ajungând pe locul 7 în top.

Pentru prima dată în topul vizibilităţii membrilor Guvernului, vicepremierul Oana Gheorghiu se află pe locul 8, după prima lună de mandat, cu aproape 3000 de menţiuni în presa scrisă şi online. Gheorghiu a avut un vârf de vizibilitate ca urmare a declaraţiilor cu privire la pensiile magistraţilor, ceea ce a generat anunţul CSM privind sesizarea procurorilor pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare şi reacţii din partea politicienilor şi a preşedintelui Nicuşor Dan. Un alt vârf de vizibilitate a fost înregistrat în contextul discuţiilor legate de compatibilitatea sa, după ce partenera sa din Asociaţia ”Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu, a afirmat că numirea sa în guvern nu este ilegală, dar a pus asociaţia într-o situaţie vulnerabilă.

Ea este urmată de ministrul Proiectelor europene Dragoş Pîslaru, care urcă pe locul 9 de pe locul 12 în octombrie.

Ministrul de Externe Oana Ţoiu, ocupanta locului 5 în luna octombrie, coboară pe locul 10.

În eşalonul miniştrilor care au între 1.000 şi 1.500 de menţiuni în presa scrisă şi online se află, în ordine descrescătoare a numărului de menţiuni, ministrul Justiţiei Radu Marinescu (locul 14 în octombrie), ministrul Dezvoltării Cseke Attila, ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu.

Şase membri ai Guvernului au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online în noiembrie: ministrul Transporturilor Ciprian Şerban, vicepremierul Tanczos Barna, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Muncii Florin Manole, ministrul Culturii Andras Istvan Demeter şi vicepremierul Marian Neacşu.

