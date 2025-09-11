Live TV

Barometru INSCOP: AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD, PNL și USR

Data publicării:
Screenshot 2025-09-11 114627
Foto: BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research - Intenție vot alegeri parlamentare

AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025: 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR, 17,9% cu PSD, 15,2% cu PNL iar 12,8% cu USR.

„40.8% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), 17.9% cu PSD (față de 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025), 15.2% cu PNL (față de 17.3% în iunie 2025), iar 12.8% cu USR (față de 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025). Pentru POT ar vota 3.3% dintre alegători (față de 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025), pentru UDMR - 4% (față de 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025), pentru SOS Romania – 2.8% (față de 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025), iar pentru SENS - 2.1% (față de 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025). 0.6% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 0.6% pentru alt partid (față de 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025)”, arată BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. 

Cifrele sunt raportate la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (78,7% din total eșantion), conform sursei citate. 

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.  

Remus Ștefureac – director INSCOP Research: „Prima măsurătoare sociologică a din cadrul Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizată după încheierea vacanței, arată consolidarea intenției de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%. Se observă o ușoară creștere a intenției de vot pentru PSD, o ușoară scădere în cazul PNL și stagnare în cazul USR. Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT si SOS) de aproximativ 47%. Chiar dacă susținerea electorală pentru partidele coaliției nu se prăbușește, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susțin partidele puterii și jumătate care susțin partidele opoziției”. 

Estimare participare vot alegeri parlamentare 

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 11% dintre români au ales 1, 1,1% au ales 2, 0,4% au ales 3, 0,3% au ales 4, 5% au ales 5, 1% au ales 6, 2% au ales 7. 4% indică 8, 3% 9 și 71% indică 10. 1,2% dintre respondenți au indicat nu știu sau nu răspund la această întrebare.  

Editor : Alexandru Costea

”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Digi Sport
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
