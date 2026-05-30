Barometrul vizibilităţii miniştrilor în luna aprilie: Cine sunt cei mai vizibili pe fondul începutului crizei politice

Miniştrii Alexandru Rogobete, Radu Miruţă, Bogdan Ivan şi Alexandru Nazare ocupă, în ordine, primele locuri în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna aprilie, deschis de premierul Ilie Bolojan, vârfurile de vizibilitate fiind înregistrate preponderent pe fondul crizei politice generate de retragerea miniştrilor PSD din Guvern şi de depunerea moţiunii de cenzură împotriva Executivului. Doi membri ai Guvernului au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online, mai indică Barometrul vizibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online.

Premierul Ilie Bolojan ocupă primul loc în topul vizibilităţii, cu peste 44.000 de apariţii în presa scrisă şi online. Şeful Executivului a înregistrat mai multe menţiuni pe fondul contestărilor venite din PSD şi al deciziei social-democraţilor de a-i retrage sprijinul, culminând cu depunerea moţiunii de cenzură împotriva sa.

Pe locul al doilea se află ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a avut numeroase apariţii în presa scrisă şi online în contextul disputei juridice cu compania Pfizer pentru plata vaccinurilor anti-COVID, dar şi în contextul discuţiilor din spaţiul public privind retragerea miniştrilor PSD din Cabinetul Bolojan, urmate de depunerea efectivă a demisiilor.

Pe poziţia a treia se află ministrul Apărării Radu Miruţă, vârfurile de vizibilitate venindu-i atât din declaraţii făcute în calitate de ministru al Apărării, pe tema dronelor ruseşti care intră în spaţiul aerian naţional, a situaţiei CSA Steaua, al achiziţiilor pentru domeniul Apărării, dar şi ca ministru interimar al Transporturilor, funcţie preluată ca urmare a retragerii miniştrilor PSD.

El este urmat de ministrul Energiei Bogdan Ivan, care a avut o mai mare vizibilitate ca urmare a declaraţiilor privind preţurile la carburanţi, dar şi în contextul situaţiei politice create de retragerea miniştrilor PSD, inclusiv a sa, din Guvern.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se situează pe locul 5, cu vârfuri de vizibilitate datorate participării la Conferinţa The Economist, unde a făcut precizări pe tema declarării crizei combustibililor şi referitoare la contextul conflictului din Golful Persic. Ministrul Finanţelor a avut vârfuri de vizibilitate şi ca urmare a declaraţiilor privind criza politică şi retragerea PSD din Guvern.

Miniştrii care au între 3.000 şi 4.000 de menţiuni în presa scrisă şi online sunt Oana Gheorghiu şi Dragoş Pîslaru.

Miniştrii care au între 2.000 şi 2.500 de apariţii sunt: ministrul Mediului Diana Buzoianu, ministrul Transporturilor Ciprian Şerban, ministrul Justiţiei Radu Marinescu, ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, vicepremierul Marian Neacşu şi ministrul de Externe Oana Ţoiu.

În eşalonul miniştrilor care au între 1.000 şi 2.000 de menţiuni în presa scrisă şi online se află, în ordine descrescătoare a numărului de apariţii: ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Dezvoltării Cseke Attila, vicepremierul Tanczos Barna, ministrul Muncii Florin Manole şi ministrul Educaţiei Mihai Dimian.

Doi membri ai Guvernului au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online în aprilie: ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter şi ministrul Economiei Irineu Darău.

