Baronii PSD trag în Dragnea din toate pozițiile: Tiran, a confiscat partidul, să plece la Parchet cu Codrin Ștefănescu

La o zi după alegerile pierdute cu cel mai prost scor din istoria partidului, baronii PSD se declară bulversați de rezultate și furioși pe Liviu Dragnea, pe care acum îl acuză de tiranie și confiscarea partidului. Duminică seara, Marian Oprișan și Gabriela Firea au cerut demisia lui Dragnea pentru pierderea alegerilor.

Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș: ”Aţi putea să reveniţi într-o jumătate de oră vă rog? Încă suntem bulv... Nu, un picuţ să ne revenim aşa, să terminăm şi noi cu rezultatele”

Radu Moldovan, președintele PSD Bistrița Năsăud:

”E prea repede să mă întrebaţi ceva despre ce s-a întâmplat ieri. (...) Deci, încă o dată, sincer, v-am răspuns cu politeţe, e prea repede. Eu trebuie să mă uit la mine, ce probleme am eu aici, nu la... Dragnea”

Dan Ioan Cușnir, președintele organizației municipale a PSD Suceava:

„Să știi că PSD nu este al tău și al lui Codrin Ștefănescu și să mai știi că milioane de PSD-iști te detestă”.

„În continuare sunt roșu și decent și doresc să rămân în recent decent, dar nu mai poate continua pe acest drum care nu duce nicăieri. Doresc să evidențiez că inițiativa mea nu este împotriva PSD, ci este împotriva actualei conduceri a partidului, oameni care nu sunt lideri. Dimpotrivă, sunt o grupare de indivizi care au trădat interesele mele de cetățean, loialitatea mea și a milioanelor de simpatizanți ai PSD au fost abuzată de către actuala conducere a PSD”.

”Această asociere a devenit umilitoare pentru membrul PSD roșu și decent Liviu Dragnea și-a asumat dreptul de a decide în numele tuturor membrilor PSD fără să aibă o minimă consultare. De la sine putere a poziționat PSD împotriva: bănci, multinaționale, întreprinzători privați, actori, artiști, intelectuali, împotriva Europei. Acest discurs antieuropean nu poate duce nicăieri, nu poate face nimic pentru cei patru - cinci milioane de români care lucrează și studiază în Europa”,

„Dragnea, ajutat de apropiații lui, a acaparat PSD și se comportă ca un tiran. Liviu Dragnea i-a vânat pe toți cei care s-au opus în partid, dar întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, vânătorul devine vânat. Liviu Dragnea, să știi că PSD nu este al tău și al lui Codrin Ștefănescu și să mai știi că milioane de PSD-iști te detestă, fie că sunt membrii sau simpatizanți. (...) A venit vremea ca Liviu Dragnea să își asume riscul politic, să admită că este o cale greșită și să plece. Nu eu trebuie să plec din PSD, ci tu, Liviu Dragnea, la Parchet cu Codrin Ștefănescu”

Aurelia Fedorca, liderul PSD Satu Mare:

„Trebuie să le mulțumim tuturor românilor care au ieșit la vot și și-au exprimat un drept. Noi, la Satu Mare, suntem foarte supărați pentru rezultatele obținute, nu eram pregătiți pentru un astfel de rezultat. Vom face o analiză la nivelul organizației județene să vedem care sunt problemele și ce trebuie să facem ca să ne repliem, să ne întărim, să putem merge mai departe și să repoziționăm PSD”, a declarat Fedorca pentru MEDIAFAX.

„A fost un fenomen ciudat acest vot. Sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm, să le analizăm și să le remediem. Nu pot să spun care este cauza acestui rezultat. Eu am pierdut alegerile la mine acasă, în Negrești Oaș, unde am câștigat alegerile locale ca primar cu 79,8%, iar acum le-am pierdut în fața PNL. În primul rând trebuie să îmi fac mie o analiză să văd ce nu am făcut bine”

Ioan Mang, președintele PSD Bihor: a declarat, pentru MEDIAFAX, că nu răspunde la întrebări pentru că „este mult prea la cald”.

”Trebuie să analizăm, să vedem de ce s-a pierdut. Nici eu nu sunt mulțumit în județul pe care îl conduc de scorul pe care l-am obținut. După ce analizăm la nivel județean care este cauza, ne vom întâlni și la nivel central și vom stabili ce facem”, a spus Mang.