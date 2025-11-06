Live TV

Baronul PSD care a amenințat că va chema minerii revine asupra declarațiilor sale. „Nu e vorba de mineriade, ci de demnitate”

Data actualizării: Data publicării:
laurentiu nistor psd hunedoara
Foto: Facebook/ Nistor Laurențiu - Președintele Consiliului Județean Hunedoara

După ce a amenințat că va chema minerii la grevă pentru a-i demonstra lui Ilie Bolojan „că Guvernul nu este Oradea și nici județul Bihor”, președintele Consiliului Județean Hunedoara, social-democratul Laurențiu Nistor a transmis, joi, că „nu e vorba de mineriade, ci de demnitate”. „ Dacă spui «miner» în România, unii cred că imediat pleacă autobuzele și trenurile de la Petroșani”, mai scrie acesta pe Facebook. 

„Am văzut că o frază spusă într-un moment de revoltă sinceră a fost întoarsă pe toate părțile. Am spus că «voi chema minerii și primarii» dacă e nevoie să ne apărăm județul. Unii au înțeles corect, alții au văzut altceva. 

Vreau să lămuresc un lucru: nu e vorba de mineriade, ci de demnitate. 

Dacă spui «miner» în România, unii cred că imediat pleacă autobuzele și trenurile de la Petroșani. E un cuvânt care apasă pe istoria noastră: unii îl aud și se gândesc la forță, alții la bâte. Eu m-am gândit la oameni. La cei care au coborât și încă mai coboară în mină, care și-au sacrificat sănătatea pentru ca țara să aibă energie. 

Când spun «miner», mă gândesc la oamenii care au ținut Valea Jiului pe umeri, la oamenii care coborau în întuneric ca să avem lumină. Nu la bâte și autobuze, ci la muncă, onoare și curaj. 

România de azi nu mai e România anilor ’90. Eu nu chem pe nimeni la scandal, eu cer respect. Dar nu pot să tac atunci când cineva își bate joc de munca hunedorenilor. Da, am spus lucrurile apăsat, așa vorbim noi, hunedorenii, când ne doare nedreptatea! 

Am spus-o și o spun din nou: minerii și primarii au dreptul să fie auziți. Prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-i asculte! De aceea m-am adresat în repetate rânduri, public și oficial, Guvernului României, pentru a cere rezolvarea problemelor cu care se confruntă județul nostru.  

Nu am cerut mineriade, am cerut respect! 

Și respect voi cere în continuare!”, arată mesajul președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, i-a cerut lui Sorin Grindeanu să îl oprească pe premierul Ilie Bolojan „să taie excedentele bugetare ale primăriilor”, sugerând inclusiv ruperea Coaliției. „Împreună cu minerii, și cu toți primarii din județ, putem să-i demonstrăm lui Bolojan că Guvernul nu e Oradea”, a amenințat acesta, în cadrul unei conferințe a organizației județene a PSD.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Investiție de peste 7.000.000 €! Gică Popescu: ”Nu vrem să ne oprim. O să aveți parte de surprize”
Digi Sport
Investiție de peste 7.000.000 €! Gică Popescu: ”Nu vrem să ne oprim. O să aveți parte de surprize”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bani lei
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și...
dani mocanu facebook
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de...
Instrucție Polonia
Polonia lansează cel mai mare program de instruire militară voluntară...
militari americani cu steagul sua
Decizie istorică la Washington. Pentagonul vrea să trimită trupe la o...
Ultimele știri
Veniturile Rusiei din petrol au scăzut cu 27% în octombrie. Când s-ar putea accentua declinul, conform unui economist
„Orice dronă care perturbă spațiul aerian trebuie doborâtă”. Belgia își consolidează centrul de securitate aeriană
Zece noi localități din România au fost atestate ca zone cu resurse turistice. Ce beneficii aduce noul statut
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
DNA-Romania-1
DNA l-a reținut pe Fănel Bogoș, afaceristul care a ajuns până la premierul Bolojan pentru a demite șeful DSVSA Vaslui
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce urmărește Sorin Grindeanu cu acest congres fără contracandidat?
guvern
Guvernul a dat bani de la Fondul de Rezervă pentru angajații DGASPC. Banii ajung doar pentru o lună și jumătate. Ce se va întâmpla apoi
ilie bolojan in studioul digi24
Premierul Ilie Bolojan vine azi, de la ora 19.00, la Digi24
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Cum stă Oana Gheorghiu cu PSD la masă: Dacă domnul Grindeanu îmi dă sfaturi, îi mulțumesc, poate că unele sunt chiar valabile
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
Cristi Chivu a făcut ravagii în vestiarul lui Inter! Italienii au dezvăluit totul după 2-1 cu Kairat Almaty...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Florin Tănase despre Darius Olaru. „El este cel mai bun jucător de la...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Valoarea punctului de referință pentru pensie. Cât este la final de 2025?
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Monica Gabor a fost surprinsă alături de sora ei mai mare, Alina, într-un local exclusivist din Capitală