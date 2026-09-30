Băsescu: „Ar trebui să începem să ne uităm mai atent la baia de bani în care se scaldă Simion.” Despre momentul arestării lui Georgescu

Traian Băsescu, fost preşedinte al României, crede că Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a atins potenţialul electoral maxim şi consideră că formaţiunea va începe să scadă. Fostul şef al statului atrage atenţia asupra „băii de bani în care se scaldă” preşedintele AUR, George Simion, el arătând că, în opinia sa, un control financiar la AUR ar arăta nereguli în cheltuirea fondurilor.

„Eu cred că AUR va obţine un scor undeva între 30 şi 35% şi nu exclud posibilitatea să fie chiar sub 30%”, a afirmat Traian Băsescu, miercuri seară, la postul de televiziune B1, referindu-se la scorul pe care AUR l-ar obţine în eventualitatea organizării de alegeri anticipate.

Băsescu este de părere că AUR şi-a atins limitele: „Există şanse să se compromită partidele aşa-zis pro-europene (...) Există (şi – n.r.) şansa ca aceste partide să reuşească să demonstreze că pot repara ce au stricat, printr-o guvernare bună. De altfel, nici nu au soluţie să guverneze altfel decât în interesul refacerii echilibrelor macroeconomice, nimeni nu le dă voie să iasă din chingile acestei direcţii. Aşa că eu nu văd un pericol atât de mare că, dacă se lungeşte cu încă doi ani exercitarea mandatului actual, am ajunge la un AUR care creşte. După părerea mea, AUR şi-a atins limitele. Georgescu este punctul de unde începe declinul AUR-ului”.

Fostul preşedinte atrage atenţia şi asupra modului în care banii formaţiunii sunt cheltuiţi, dar şi asupra „petrecerilor câmpeneşti” în urma cărora George Simion a adunat sume considerabile.

„Ar trebui să începem să ne uităm mai atent la baia de bani în care se scaldă Simion, baia de petreceri de-astea, câmpeneşti, în care poporul dă bani copilului, poporul dă bani la nuntă, poporul face de toate. Mă tem că s-ar putea să fie multe probleme când se va intra în contabilitatea partidului AUR, mai ales că aflăm că dăruieşte cu multă generozitate unele televiziuni cu toţi banii de la buget. Deci, sunt lucruri care ar putea să evolueze într-un mod neaşteptat. Eu cred că momentul arestării lui Georgescu a fost momentul de maximă amplitudine a AUR şi vor începe să scadă, începând să fie cântăriţi la adevărata lor greutate”, a adăugat Traian Băsescu.

AUR este pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, urmat, în ordine, de PSD, PNL şi USR, conform unui sondaj Avangarde publicat vineri.

Editor : Sebastian Eduard