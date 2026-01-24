Băsescu, atac frontal la partide: „Depăşesc orice limită a bunului simţ”. Ce l-a enervat pe fostul președinte

Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că partidele politice „depăşesc orice limită a bunului simţ” când vine vorba despre numirea unor noi şefi la parchete şi la servciile secrete. El spune că sunt câteva atribuţii ale preşedintelui României în care partidele nu ar trebui să se bage.

„Se pare că partidele depăşesc orice limită a bunului simţ. Sunt câteva atribuţii ale preşedintelui în care n-ar trebui să se bage. Eu, spre exemplu, am luat şef de serviciu de la PSD, dar am luat pentru că am vrut eu, nu mi-a cerut nimeni. Eu am vrut să demonstrez că nu voi utiliza SRI-ul împotriva oamenilor politici din partide de opoziţie sau din partide adverse. Este dreptul preşedintelui de a nominaliza. Trebuie făcută şi formalitatea votului în Parlament pentru a întări poziţia celui nominalizat”, a declarat Traian Băsescu, vineri seară, la B1TV, potrivit News.ro.

Fostul președinte a adăugat că preşedintele ar trebui pur şi simplu să îi nominalizeze pe cei care îi preferă să ocupe aceste funcţii şi să trimită numele lor la Parlament.

„Nu-i treaba partidelor să spună, domnule preşedinte, noi pe ăsta îl vrem. Nu îl votează, foate bine, stă cu conducătorii militari şi merge cu SRI înainte. În situaţia în care e Nicuşor Dan, fără majoritate în Parlament, nu aş face nicio concesie, nici la şefii de servicii şi nici la procurori. Nu aş accepta o negociere cu partidele (...) Pur şi simplu îl nominalizez şi îi trimit numele în Parlament”, a adăugat Băsescu.

Fostul preşedinte consideră, referitor la numirea şefilor la SRI şi SIE, că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să găsească nişte oameni cu caracter. Băsescu a reamintit că el a dat şefia SRI unui reprezentant al PSD, lui George Maior.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să fie în următoarele săptămâni.

