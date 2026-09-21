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Băsescu: Având în vedere reputaţia pe care Sigfried Mureşan o are la Bruxelles, o mică înţelegere cu AUR nu ar fi o problemă politică

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foto: captură video
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Traian Băsescu, fost preşedinte al României, consideră că „o mică înţelegere” pe care premierul desemnat Sigfried Mureşan ar face-o cu AUR pentru ca guvernul propus de el să fie votat în Parlament nu ar aduce deservicii României în relaţia cu autorităţile europene, „având în vedere reputaţia” pe care Mureşan o are la Bruxelles. „Chiar dacă găseşte o variantă mai puţin plăcută, lucrurile vor merge înainte, adică nu ne vom trezi cu suspendări de finanţare şi aşa mai departe”, susţine fostul şef al statului. 

„Eu vă spun un lucru: având în vedere reputaţia pe care Sigfried Mureşan o are la Bruxelles, la PPE, eu sunt convins că dacă face o mică înţelegere cu AUR, nu o să fie nici o problemă politică. Să vedem, ar fi un avantaj şi pentru AUR, pentru că vin în lumea bună, recunoscută şi acasă, pentru că ei nu sunt respinşi la Bruxelles, în multe cazuri grupul parlamentar din care face parte AUR, votează ca PPE-ul, deci, găsesc puncte comune de interes politic. Rămâne de văzut. (...) Eu vă spun, nu-l subapreciaţi pe Sigfried”, a afirmat Traian Băsescu duminică seară, într-o emisiune la România Tv, potrivit News.ro. 

Acesta este de părere că un Executiv condus de Sigfried Mureşan şi votat de Patrlament cu sprijinul AUR nu ar pune România în situaţia de a pierde fonduri europene. 

„Eu ştiind care este susţinerea şi respectul de care se bucură în grupul PPE, dacă PPE-ul va hotărî să-l susţină, chiar dacă găseşte o variantă mai puţin plăcută, lucrurile vor merge înainte, adică nu ne vom trezi cu suspendări de finanţare şi aşa mai departe”, adaugă Traian Băsescu. 

Fostul şef al statului consideră că România se află „într-o situaţie destul de rea, periculoasă” şi poate ajunge, „la un moment dat”, să nu mai aibă bani pentru plata pensiilor şi salariilor, iar în acest context are nevoie de un guvern stabil. 

„Cheia... nu ne putem aştepta să năvălească investiţiile peste noi. Cheia este într-un singur loc: să năvălească peste noi banii europeni. Avem neîncasaţi 20 de miliarde de euro din fondurile de dezvoltare. Aceşti bani trebuie să ne intre într-o cadenţă foarte bună, cu atât mai mult cu cât anul viitor se închide exerciţiul bugetar şi ar trebui să absorbim aceşti bani cu o viteză extraordinară”, spune Traian Băsescu, adăugând că un guvern condus de Mureşan, cu unii dintre miniştrii actualului cabinet demis, poate face acest lucru.

Citește și Surse: PNL, USR și UDMR își împart ministerele în Guvernul Mureșan. Cum arată primele calcule 

Editor : A.C.

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