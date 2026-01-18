Live TV

Exclusiv Băsescu avertizează: Numirea șefilor SRI și SIE va fi „foarte grea” pentru Nicușor Dan

Data actualizării: Data publicării:
Traian Băsescu vorbește și gesticulează în timpul unui discurs rostit la o tribună
Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos/Sabin Cîrstoveanu

Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră, referitor la numirea şefilor la SRI şi SIE, că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să găsească nişte oameni cu caracter. Băsescu a reamintit, în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, că el a dat şefia SRI unui reprezentant al PSD, lui George Maior. Fostul preşedinte consideră că pentru Nicuşor Dan va fi mai greu să desemneze pe cine şi-ar dori şi din acest motiv va intra în negocieri.

Traian Băsescu a fost întrebat, duminică, la Digi 24, ce ar trebui să facă preşedintele Nicuşor Dan în legătură cu numirea şefilor de la SRI şi SIE şi cum ar trebui să negocieze în această situaţie. 
 
„Ar trebui să găsească nişte oameni cu caracter. Spre exemplu, eu, ca să închid orice discuţie, nimeni nu mi-a cerut, nimeni n-a îndrăznit să-mi ceară, dar am dat SRI-ul unui reprezentant al PSD. (...) Maior era deputat PSD. E adevărat, din aripa de la Cluj, o aripă chipurile mai reformistă decât PSD-ul. Şi m-am uitat la ce a scris Maior la activitatea lui. Fusese la Ministerul Apărării şi mi s-a părut o soluţie bună. De două ori l-am chemat pe Geoană ca să-l conving să mi-l dea pe Maior”, a afirmat Băsescu. 
 
Fostul lider de la Cotroceni a fost întrebat dacă şi acum se va întâmpla la fel. 
 
„Eu aveam un partid care câştigase alegerile - Alianţa DA, pe când Nicuşor Dan nu are un partid. Deci el poate să aibă altă abordare. Pentru mine nu ar fi fost nicio problemă să trec orice nume prin Parlament la vremea aceea. Pentru Nicuşor Dan va fi foarte greu, deci de asta cred că el intră într-o negociere. Eu mi-am permis, pentru că aveam majoritate în Parlament”, a explicat Traian Băsescu.
 
Întrebat dacă în această negociere intră şi cea pentru şefii parchetelor, fostul președinte a punctat că „ar fi o inovaţie o lărgire a spectrului de negociere, dar el trebuie să se bată pentru drepturile pe care i le dă Constituţia şi legislaţia în cazul procurorilor. Este o decizie a Curţii Constituţionale care spune că o dată are voie să refuze. Nu, preşedintele va refuza ori de câte ori va considera necesar”.
 
Citește și:
 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
1
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
donald trump
2
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
3
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația...
danezi la washington
4
Primul mesaj al ministrului de externe danez după întoarcerea din SUA
profimedia-1057659042
5
„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru...
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
Digi Sport
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova /
Traian Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „A fost imprudentă”
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund îngrijorat”
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul președinte despre amânările în lanț de la CCR
traian basescu pe strada
Băsescu: Deficitul bugetar nu se rezolvă doar prin creșterea taxelor. Sunt necesare reduceri de cheltuieli
Recomandările redacţiei
trump pace bani getty 33
Ce este „Consiliul pentru Pace” în care Donald Trump a invitat și...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa premierului: A lăsat...
trump groenlanda
Țările europene fac „scut” în jurul Groelandei, în urma amenințărilor...
nicusor dan da mana cu trump
România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a...
Ultimele știri
200.000 de gospodării din Ucraina au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie
Reacţiile faţă de Consiliul pentru Pace anunţat de Trump. O țară europeană a acceptat fără echivoc invitația
CSM Bucureşti, victorie cu Krim Ljubljana, a şasea din grupa B a Ligii Campionilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Fanatik.ro
Mircea Lucescu și-a stabilit cele două meciuri europene la care merge săptămâna viitoare. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadioane. Fanii, înnebuniți când o văd la meciuri
Adevărul
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Playtech
Cum se calculează pensia în 2026. Model de calcul pentru numărul total de puncte
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Descoperire tulburătoare despre ochii albaștri: inițial, toți oamenii aveau ochi căprui, cu excepția unei...
Newsweek
Schimbare importantă la vechimea în muncă. Cine va plăti 900 lei în plus pentru o pensie mai mare?
Digi FM
Celine Dion, omagiu emoționant pentru soțul ei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 84 de ani: "Amintirea...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Momentul când un câine declanșează un incendiu. Totul a pornit de la o mănușă încălzită cu baterie
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...