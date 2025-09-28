Traian Băsescu a declarat, duminică seară pentru Digi24, că în cazul în care forţele socialiste, loiale Rusiei, ar câştiga majoritatea parlamentară în Republica Moldova şi ar forma Guvernul, atunci țara ar deveni „un vecin extrem de incomod”, în contextul în care „socialiştii sunt total obedienţi față de Putin”. Fostul președintele a adăugat că un scenariu în care proruşii preiau puterea în Moldova, ar duce la „posibilitatea creşterii unor valenţe militare ostile României pe teritoriul Republicii Moldova”.

Cu toate acestea, el a mai spus că este optimist că PAS va câștiga alegerile, însă problema este dacă vor avea majoritate, adică 50% plus unu, sau nu și ar trebui să realizeze majoritatea prin alianțe și formarea unei coaliții de guvernare.

„Domnule, de felul meu, sunt optimist. Sigur, a fost un mesaj în care am încercat să-i mobilizez pe cei care se uită pe Facebook la mine și pe cei care preiau postările mele. Am încercat să încurajez. Ceea ce foarte bine, dar asta nu înseamnă că exclud posibilitatea să se întâmple așa ceva. Adică o mână de moldoveni să îi administreze o bătaie războinicului Putin.

Mă uit la votul din diaspora și este bun raportat la votul de la alegerile parlamentare anterioare. Problema este cum stăm în Moldova. În Moldova este evident că cea mai mare pondere o au cei în vârstă, cea mai mare pondere a participanților la vot. Este adevărat că tinerii au cam plecat. Având cetățenie română, lucrează în Uniunea Europeană, în Italia, în Germania, în Anglia, în România foarte mulți”, a afirmat Traian Băsescu, întrebat dacă își păstrează optimismul că moldovenii vor adiministra o „bătălie umilitoare lui Putin”, în alegeri, duminică seară la Digi24.

Citește și: Corespondență Digi24 la Chișinău: „O Republica Moldova prorusă ar însemna că Putin ar avea un avanpost la granița României”

„Ceban nu mi se pare un anti-european”

Fostul președinte a adăugat că PAS va câștiga alegerile, însă depinde dacă va avea majoritate singur sau nu. Atunci trebuie să facă alianțță cu partidul lui Renato Usatîi. Despre Ion Ceban, care are interdicție de a intra în România și în spațiul Schengen, Băsescu a spus că nu i se pare un anti-european.

„Deci speranța mea este pozitivă. Cred că PAS câștigă alegerile. Marea problemă este dacă le câștigă cu 50% plus unu sau le câștigă cu 40%. Aici e singura problemă. În cazul în care nu realizează majoritatea, va avea nevoie de alianțe. Și singura alianță pe care o văd posibilă e cea cu partidul lui Renato Usatîi (Partidul Nostru - n.r.). Dar nu exclud o discuție cu Ceban. Mie Ion Ceban nu-mi pare un anti-european, primarul Chișinăului, chiar dacă văd că e supus unor sancțiuni din partea României, nu știu din ce motive. Deci aș spune că sunt optimist”, a explicat Băsescu.

Citește și: La fel ca la alegerile din România, Pavel Durov susţine că Franţa i-a cerut să cenzureze pe aplicaţia sa unele canale din R Moldova

Chestionat ce înseamnă pentru Maia Sandu varianta în care ar fi nevoită să aibă un guvern de coaliție, fostul șef de stat a răspuns: „„Guvernul de coaliție nu e o problemă, atâta timp cât are premier”.

„Dificultatea ar fi dacă ar trebui să guverneze cu un partid avându-l în frunte pe Dodon, spre exemplu, deci cu Partidul Comunist. Ar fi o coabitare imposibilă aș spune. Deși, dacă mă uit la Maia Sandu cum își gestionează instituțiile de forță, nu sunt în situația de a spune că Maia Sandu va fi pusă la colț. S-ar putea să-i pună ea la colț. Dar, rămâne de văzut”, a completat el.

„PAS va câștiga alegerile”

Chestionat ce înseamnă și celălalt scenariu, cel negru pentru forțele pro-europene, iar victoria în alegeri să fie a prorușilor, a opoziției, care e clar manevrată sau cu interese aliniate cu Kremlinul, Traian Băsescu a replicat: „Nu, n-aș analiza o asemenea variantă, pentru că nu cred în varianta că Blocul Socialiștilor ar câștiga alegerile”.

Citește și: Maia Sandu a dezvăluit cum încearcă oamenii lui Putin să fraudeze alegerile din Republica Moldova

„Părerea mea este că PAS va câștiga alegerile. Problema este cum le va câștiga. Cum majoritate sau fără. Dacă e fără, sunt dificultăți. Trebuie să-și caute o alianță și mai ales trebuie să prevină o izolare, pentru că riscul de a fi izolat, chiar dacă ar câștiga alegerile, este mare și lucrul acesta că nu se depinde de Usatîi”, a mai precizat el.

„Dacă prorușii câștigă, Moldova poate deveni un vecin extrem de incomod”

Băsescu a prezentat și scenariul câștigării alegerilor de către proruși.

„Republica Moldova ne asigură nouă o frontieră de est, o frontieră răsăriteană cu un stat prieten, cu un stat-frate, dacă vreți. Atâta timp cât la Chișinău se află în pozițiile de putere proeuropeni, în momentul în care majoritatea parlamentară și implicit guvernul ar fi controlat de socialiști, Republica Moldova poate deveni un vecin extrem de incomod, având în vedere că socialiștii sunt total obedienți față de Putin.

Citește și: Corespondență Digi24 la Chișinău: Mobilizare masivă la urne, atacuri cibernetice și alerte cu bombă în unele țări din Europa

Vă aduc aminte că Dodon dormea în anticamera biroului lui Putin ca să aibă ocazia să zâmbească slugarnic când trece Putin la biroul lui. Deci, indiscutabil, un guvern socialist și o majoritate socialistă devin inconfortabile pentru România. Iar în această situație putem avea în vedere posibilitatea creșterii unor valențe militare ostile României pe teritoriul Republicii Moldova”, a explicat Băsescu.

Ce ar însemna pentru Ucraina câștigarea alegerilor de către proruși în Moldova

„V-aș duce aminte că nu-i vorba de nicio invenție. Federația Rusă are depozitul din Transnistria are militari în Transnistria. Uneori face chiar exerciții cu 2.000 de militari în Transnisia. Deci o creștere a capacității militare a bazei din Transnistria ar fi un lucru extrem de incomod pentru noi și s-ar putea profila o Republică Moldova echivalentul Kaliningradului, dar un Kaliningrad de sud, în loc de Kaliningradul din nord.

Deci riscurile ar fi extraordinar de mari. Le evaluez așa, având în vedere politica extrem de agresivă față de vecini pe care o duce Vladimir Putin. Pentru că dacă ar fi un om care respectă legile, regulile și toate cutumele internaționale, n-ar fi o problemă. Tot n-avem frontieră cu Federația Rusă. Numai că Putin este un președinte agresiv, care își menține puterea și în Federația Rusă prin agresivitatea față de vecini, prin mândria de a face războaie și a cuceri teritorii, fără să le spună rușilor și ce costuri au aceste izbânzi ale marelui Putin.

Citește și: Serviciile Secrete și Forțele Speciale din Republica Moldova au reținut membri ai serviciilor din Transnistria care pregăteau violențe

De asemenea, o victorie a socialiștilor și o trecere sub control moscovit a Republicii Moldova este extrem de dificilă și pentru Ucraina. Aeroportul Chișinău sau infrastructurile rutiere, feroviare, infrastructurile energetice vor putea fi utilizate împotriva Ucrainei”, a mai explicat fostul președinte Băsescu.

Despre manifestațiile anunțate mâine în Chișinău

Traian Băsescu a fost întrebat și despre informațiile care vin de la serviciile speciale ale Republicii Moldova cum că se pregătesc acțiuni de de destabilizare, protestul anunțat mâine și dacă va accepta Putin voința electoratului din Republica Moldova.

Citește și: Maia Sandu: Moldova nu există fără moldovenii din diaspora. „Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul”

„ Chiar dacă vor fi mâine manifestații, s-a dovedit că mă instituțiile Republicii Moldova sunt extrem de eficiente în a controla modul de desfășurare a acțiunilor publice. Deci, cred că o manifestație, oricât ar fi ea de zgomotoasă în organizare a socialiștilor, nu cred că va influența decizia alegerilor”, a spus Băsescu.

Când va cere cetățenia moldovenească

Băsescu a declarat că va cere cetățenia moldovenească după alegeri, pentru că nu a dorit să fie interpretat ca „un act electoral”.

„Nu. Puteam să fac înainte de alegeri. Am primit toate formularele, am preferat să n-fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”, întrebat despre faptul că Maria Băsescu a votat astăzi și când va cere iar cetățenia moldovenească ridicată de fostul președinte Igor Dodon.

Editor : Ana Petrescu