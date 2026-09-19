Fostul președinte Traian Băsescu, care este și fost comandant de navă, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat sâmbătă la Digi24, că bombardarea de către rebelii Houthi a conductei din Arabia Saudită care aproviziona cu petrol navele în portul Yanbu va afecta grav Europa.

„Mă uitam la faptul că a fost bombardată conducta din Arabia Saudită, conducta est-vest. Vă pot spune că asta abia acum va influcenţa teribil Europa”, a afirmat Băsescu.

Fostul preşedinte spune că a încărcat petroliere pe coasta de est a Arabiei Saudite, arătând că din portul Yanbu pleacă, în mod normal, zilnic 7 milioane de barili de petrol venit prin conducta de 1.100 de kilometri.

„Bombardarea conductei est-vest din Arabia Saudită care a făcut ca ţiţeiul să nu mai ajungă la Yanbu va afecta foarte puternic Europa. Șapte milioane de barili pe zi furniza această conductă. Este oprită”, spune fostul comandant de navă.

Acesta subliniază că problema legată de aprovizionarea cu combustibili nu este generată de Ucraina.

„Problema energetică nu este generată de situaţia din Ucraina şi de faptul că ţara lui Zelenski se apără, ci este generată de intervenţia pe care domnul Trump a făcut-o în Golf, a atacat Iranul, Iranul s-a apărat, Iranul a lovit ţări care se aflau sub protecţia Statelor Unite şi s-a dovedit că SUA nu le pot proteja”, este de părere Traian Băsescu.

Editor : A.C.