Traian Băsescu a criticat vineri seara, într-o intervenție la Digi24, refuzul șefului statului de a desemna un nou prim-ministru fără o majoritate clară în Parlament. În opinia sa, condiționarea nominalizării este o „mare greșeală” și o abatere de la obligațiile constituționale, având în vedere că votul parlamentarilor este imprevizibil înainte de numărătoarea oficială. În plus, fostul președinte a spus referitor la declarațiile lui Ilie Bolojan despre un eventual gruvern de tehnocrați care ar fi votat de PNL, că „mai bine ca la guvernul Cioloș (cu miniștri apropiați de unele partide – n.red.) decât cu guvern selectat de domnul Bolojan, care nu înțelege nimic din economie”.

Invitat să comenteze condiția prezentată de Ilie Bolojan pentru ca PNL să voteze viitorul guvern – și anume aceea ca noul executiv să fie integral tehnocrat, dar nu un guvern tehnocrat ca guvernul Cioloș, ci unul cu tehnocrați adevărați, fără să aibă proxy-uri politice în spatele lor, Traian Băsescu a spus că „mai rămâne să spună domnul Bolojan că cei care ar putea fi în guvern trebuie să treacă să fie examinați de domnia sa, că nu știi niciodată ce-i place lui Bolojan, ce înțelege el prin specialiști”.

„Dacă specialiștii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru, domnul Bolojan nu înțelege nimic din economie”

„Dacă înțeleg eu bine, un specialist trebuie să fie de talia dânsului. Păi, dacă în concepția domniei sale, specialiștii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru. Mai bine ca la guvernul Cioloș decât cu guvern selectat de domnul Bolojan, care nu înțelege nimic din economie. Dânsul este pur și simplu brutal în a impune niște tăieri și cu asta basta”, a afirmat fostul președinte al României.

Este evident că toți sunt mulțumiți cu situația actuală, dar singurul responsabil constituțional este președintele.

„Grindeanu vrea să nu ajungă să fie prim-ministru, Bolojan vrea să nu plece, iar președintele întârzie inexplicabil în desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Deci, singurul care în momentul de față ar avea treabă și ar putea să închidă speculațiile și ale lui Grindeanu, și ale lui Bolojan este președintele, prin nominalizarea unui candidat care, odată nominalizat, are forța politică să meargă să spună - Eu sunt viitorul prim-ministru, cine vine să susțină guvernul meu la instalare -. Deci, trebuie făcut pasul decisiv constituțional.

Întrebat de ce crede că Nicușor Dan nu face o nominalizare de premier până nu vede o majoritate în Parlament, Traian Băsescu spune că „nu există această variantă”. „Ori dacă este, intră la categoria naivități. Niciodată nu știi câte câte voturi vor vor fi la instalarea unui guvern, mai ales într-un moment în care mai sunt doi ani până la alegerile legislative”, a explicat fostul președinte.

„Majoritatea parlamentară nu este competența președintelui, ci a partidelor”

„Vor fi foarte mulți parlamentari care nu vor fi pregătiți să plece într-o campanie sau care știu că nu vor mai fi puși pe liste la alegerile următoare. Deci, nu poți să știi care va fi rezultatul unui vot. Este extrem de imprevizibil când mai sunt peste doi ani până la alegeri. De aceea, cred că domnul președinte face o mare greșeală implicându-se în lucruri care nu sunt de competența dânsului”, a punctat Traian Băsescu.

Majoritatea parlamentară nu este competența președintelui, ci a partidelor care alcătuiesc coaliția care vrea să guverneze. Dânsul nu are nicio competență și niciun drept să întârzie exercitarea obligațiilor constituționale pentru că vrea să facă dânsul un control câte voturi sunt. Nu va ști câte voturi sunt până când nu se dă votul în Parlament, direct.

„Vrând să controlezi înainte de vot numărul de voturi, de fapt încalci foarte multe legi”

Totul e o poveste și, sigur, putem intra în chestiuni de legalitate și constituționalitate. Vrând să controlezi înainte de vot numărul de voturi, de fapt încalci foarte multe legi: secretul votului, dreptul parlamentarului de a vota cum îi dictează conștiința... Nu vine sub controlul președintelui votul parlamentarului. Deci, cred că greșește. Ar trebui urgent să desemneze un premier, sigur, privind la șansele cele mai mari de a instala un guvern, dar trebuie să-și facă obligația constituțională de a desemna un premier.

Editor : Liviu Cojan