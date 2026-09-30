Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”

Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, ar fi trebuit să grăbească noile consultări cu partidele în vederea desemnării unui prim-ministru. Băsescu este de părere că o demarare a procedurii de suspendare din funcţie a lui Nicuşor Dan nu ar servi în niciun fel României, ba chiar „nu ar face decât să decredibilizeze şi mai mult România, dacă mai era ceva de decredibilizat”.

Traian Băsescu dezaprobă termenele lungi pe care preşedintele Nicuşor Dan le dă în procedurile de desemnare a unui prim-ministru.

„Discutând foarte deschis subiectul consultării partidelor politice, acum, nu dau lecţii nimănui, dar dacă aş fost preşedintele României, cu ţara în situaţia în care este acum, adică de cinci luni fără guvern în funcţie, cred că anunţam de la Praga că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlnesc cu partidele. Adică asta nu e o temă pe care o laşi aşa, din săptămână în săptămână, o amânăm, este o urgenţă. Or, tipul ăsta de lucru mă întâlnesc luni cu partidele şi în lunea următoare o să anunţ o decizie este absolut nejustificat pentru un preşedinte”, a afirmat Traian Băsescu, miercuri seară, la B1 TV.

Fostul şef al statului spune că nu l-ar mai surprinde nicio desemnare pe care Nicuşor Dan ar face-o pentru şefia Executivului.

„Blocajul este, dar părerea mea este că preşedintele va încerca o desemnare din partea PSD-ului”, adaugă Traian Băsescu.

Suspendarea președintelui

Fostul preşedinte consideră că o eventuală demarare a procedurii de suspendare a lui Nicuşor Dan ar decredibiliza şi mai mult România.

„Asta nu foloseşte la nimic. Începerea procedurii de suspendare a preşedintelui în situaţia actuală nu face decât să decredibilizeze şi mai mult România, dacă mai era ceva de decredibilizat. Deci cred că partidele, măcar la acest lucru ar trebui să se gândească, atâta timp cât de cinci luni nu se gândesc deloc la ţara asta, se gândesc pur şi simplu la interesele de partid, cum iese partidul mai bine, ba PSD-ul, ba PNL-ul, preşedintele la rândul lui se gândeşte cum iese şi el mai bine şi totul se subordonează interesului de imagine al partidelor şi al decidenţilor, în loc să se subordoneze interesului naţional. Probabil că pare a veni din altă lume să vorbesc de interesul naţional în România, dar chiar trebuie să ne trezim odată că ţara mai are şi ea interesele ei, nu numai partidele”, adaugă fostul şef al statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va avea noi consultări cu partidele în cursul zilei de luni.

Editor : Sebastian Eduard