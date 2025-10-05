Live TV

Exclusiv Băsescu critică zidul anti-drone al Ursulei von der Leyen: „Evoluția tehnologică e prea rapidă.” Ce soluție propune

Traian Băsescu a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că recentele provocări cu drone rusești au arătat vulnerabilitatea țărilor europene. „Demonstrează că îți poate fi violat spațiul aerian și e unul dintre cele mai grave lucruri care pot afecta suveranitatea unui stat”, susține fostul președinte al României. Băsescu critică inclusiv planul Uniunii Europene de a crea un zid anti-drone. 

„Este o vulnerabilitate.Demonstrează că poate să-ți fie violat spațiu aerian, ceea ce este unul din cele mai grave lucruri de afectare a suveranității unui stat. Să-i afectezi spațiul aerian, apele teritoriale. Deci sunt lucruri care au fost stabilite, sunt apărate de toate statele, exact pentru a-și prezerva suveranitatea asupra teritoriului și a spațiului aerian și a zonei maritime. Deci este foarte important să nu permiți încălcări. Exact pentru că este simbolul suveranității statului. Ori dronele trebuiesc dărâmate, trebuiesc doborâte. De asemenea, avioanele cu pilot și ele au o altă procedură, dar nici ele nu au dreptul, nu au imunitate la lovituri”, a declarat Băsescu.

„Cred că marea problemă este că suntem nepregătiți. Mă refer la România și la NATO. Nu poți să spui - mă duc o dronă de 1.000 de euro, cu un F-16 și trag cu o rachetă de 500.000 dolari să o dărâm. Trebuie să o dărâmăm cu artileria. Avem unitățile de luptă ghepard, mașinile de luptă, avem artilerie antiaeriană, trebuie să o plasăm în zonele în care estimăm că pot fi astfel de evenimente și să utilizăm artilerie”, adaugă el.

Despre zidul anti-drone

În contextul provocărilor Rusiei, liderii europeni discută despre un „zid anti-drone” - o rețea de senzori și arme pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea aeronavelor fără pilot care intră în spațiul aerian.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat ideea luna trecută, la doar câteva ore după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, deși oficialii spun că aceasta era în lucru încă de dinainte.

Comisia, organul executiv al UE, nu a elaborat încă un plan detaliat, lăsând deschise întrebări cu privire la costuri și aspectele practice. Însă secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat această idee, calificând-o drept „oportună și necesară”.

Întrebat despre zidul anti-drone propus de Uniunea Europeană, fostul președinte a spus: „Nici nu-mi dau seama în ce ar putea să constea. Deci, după părerea mea, evoluția tehnologică este atât de rapidă, încât s-ar putea să ne apucăm să construim un zid anti-dronă, că așa i-a dat prin cap doamnei Ursula von der Leyen, să constatăm că nu mai e eficient până îl terminăm de amplasat. Deci, cred că artileria rămâne sfântă din acest punct de vedere”.

