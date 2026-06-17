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Băsescu: Dacă nu trece Guvernul Veștea vom avea o degradare de rating. Adică mergem la junk

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Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Ar fi timpul ca oamenii politici să se gândească şi la interesul naţional”

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că, dacă România nu va avea un guvern foarte curând, agenţiile de rating o vor retrogada la categoria „junk”. Băsescu nu se arată optimist cu privire la faptul că parlamentarii vor vota guvernul propus de Adrian Veştea.

Traian Băsescu a catalogat situaţia politică actuală a României drept „extrem de riscantă”, el atrăgând atenţia asura faptului că, dacă România nu va avea curând un nou guvern, agenţiile de rating o vor retrograda la categoria „junk”.

„Vă mărturisesc, nu sunt un optimist legat de faptul că mâine ar putea să treacă prin Parlament Guvernul, deşi nici nu aş fi un pesimist profund, dar sunt foarte reţinut în a crede că Guvernul Veştea poate să treacă mâine prin Parlament. Vom vedea. Cert este că suntem într-o criză greu de estimat în momentul în care s-a depus moţiunea de cenzură. Toţi au crezut că va fi dărâmat Guvernul Bolojan şi într-o săptămână se pune un nou guvern. Uite că nu s-a întâmplat aşa, din motive greu de justificat, să pierzi o lună după căderea Guvernului cu tot soiul de întâlniri oficiale şi neoficiale, consultări formale şi informale, este un lucru absolut inutil. (...) Nu aş spune că Veştea nu este un politician agresiv, care va lucra ca să-şi facă majoritatea în Parlament, dar nu aş fi foarte optimist”, a declarat Traian Băsescu, miercuri seară, la TVR Info.

Fostul şef al statului a spus că este ”reţinut” în ceea ce priveşte votul pentru Guvernul Veştea tocmai pentru că acesta are o „susţinere fragilă”, potrivit News.ro. 

„Ar fi timpul ca oamenii politici să se gândească şi la interesul naţional”

El a adăugat că Adrian Veştea are nevoie de un nivel de agresivitate, Băsescu arătând că, „atâta timp cât agresivitatea nu depăşeşte nişte limite este chiar necesară”.

Traian Băsescu a atras atenţia asupra faptului că instabilitatea politică ”pune sub semnul întrebării ratingul de ţară”, iar dobânzile la care România se împrumută sunt mai mari decât ale unor state incluse în categoria „junk”. 

„Dacă mâine trece Guvernul nu mai avem criză politică. Dacă nu trece, se prelungeşte criza politică şi cert, cert dacă nu trece Guvernul vom avea o degradare de rating. Adică mergem la junk, la nerecomandat”, a susţinut Băsescu.

El a criticat partidele, spunând că acestea au ţinut cont doar de propriile interese şi nu de interesul naţional.

„Suntem într-o situaţie extrem de fragilă şi ar fi timpul ca oamenii politici să se gândească şi la interesul naţional”, a spus Băsescu, subliniind că, până acum, aceştia au acţionat doar în interes propriu şi în interes de partid.

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Editor : Liviu Cojan

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