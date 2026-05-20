Băsescu desființează scenariul unui premier tehnocrat: „Ăla nici nu știe care e adresa partidelor. Vai de mama lui!”

Fostul președinte Traian Băsescu a respins categoric scenariul unui premier tehnocrat ca fiind o variantă care ar putea rezolva actuala criză politică, argumentând că nici măcar un premier politic nu poate negocia în interiorul alianței.

Traian Băsescu a fost întrebat miercuri, la Digi24, dacă consideră fezabilă varianta unui numirii premier tehnocrat, ca soluție de încheiere a actualei crize politice. Fostul președinte a respins categoric acest scenariu ca fiind o soluție, spunând că un astfel de premier nu ar putea face nimic.

„Nicio șansă să facă ceva. Ar fi un caraghios între partide. Uitați-vă cât este de dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianței, darămite un tehnocrat. Ăla nici nu știe care e adresa sediilor partidelor. Vai de mama lui!”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

El consideră că, dacă președintele Nicușor Dan va da mandat PSD-ului să facă o majoritate, acest lucru ar reuși, având în vedere experiența partidului în a crea majorități.

„Ca om cu oarecare experiență în politica românească, convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate. PSD-ului o să-i iasă. Din acest punct de vedere, PSD-ul este cel mai experimentat partid în a crea majorități în Parlament. Deci, așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Parlamentului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere al denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate, deci o va crea și va putea merge în fața Parlamentului cu programul și cu lista de miniștri cu succes. Adică va trece de votul Parlamentului, la toate cele 230 de voturi,” a explicat fostul președinte.

