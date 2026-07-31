Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e neconstituţional”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat vineri, la B1 TV, că amendamentul introdus în legea care vizează integritatea aleşilor în funcţii publice este neconstituţional şi este „în stilul PSD-ului”, precizând că „şi un absolvent de liceu le spunea că e neconstituţional”.

„Este neconstituţional. Este o lege pentru un singur om. Plus că vizează o activitate de dinainte. Nu e o lege care să vizeze dacă se întâmplă, ci e ceva ce s-a întâmplat, a trecut şi acum vii din nou. E absolut ridicol din punct de vedere al constituţionalităţii şi un absolvent de liceu le spunea că e neconstituţional”, a spus Traian Băsescu despre amendamentul introdus la legea ANI, care reprezintă jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).



În ceea ce priveşte modul în care amendamentul a fost introdus, fără să fie dezbătut şi fără a fi asumat, Băsescu este de părere că „e stilul PSD-ului”.

„Nu le place USR-ul. Şi au zis că, dacă îl lovesc aşa, rezolvă problema sau se răcoresc. Nu e corect să iniţiezi amendamente neconstituţionale ducând Constituţia în bătălia politică”, a adăugat fostul şef al statului, potrivit News.ro.

Băsescu s-a arătat convins că legea nu va fi aprobată cu amendamentul contestat, din cauza căruia USR a anunţat că a depus plângere penală.

„Eu zic că nu va ajunge în Monitorul Oficial legea cu aceste amendamente”, a spus Băsescu, subliniind că nu crede că Parlamentul va lăsa legea nevotată, asumându-şi pierderea banilor aferenţi jalonului din PNRR pentru îndeplinirea căruia este nevoie de această lege.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că legea ANI, respinsă după ce PNL şi USR au reclamat introducerea unor amendamente neconstituţionale, a fost redepusă la Parlament.

„Este un proiect pro-transparenţă şi care respectă Constituţia”, a afirmat Abrudean, cerând „PSD şi aliaţilor săi să nu introducă amendamente otrăvite, neconstituţionale”.

Editor : C.L.B.