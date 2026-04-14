Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre blocada Statelor Unite în Strâmtoarea Ormuz. Fostul președinte al României nu crede că apele din zonă au fost minate și că decizia de a bloca tot traficul este o greșeală. „Eu nu cred că strâmtoarea este minată. Nu poate exista atâta prostie încât să spui - am pus mine, dar nu știm unde”, a spus Băsescu. În plus, spune Băsescu, această blocadă ar tensiona relațiile Statelor Unite cu aliați din Extremul Orient, din Coreea de Sud, Japonia și nu în ultimul rând, „tensionarea relațiilor cu China”.

„Noi nu știm deocamdată obiectivul blocadei. Cert este că suntem în fața unei blocade la blocadă. Care sunt zonele în care navele se supun controlului? Care sunt zonele acoperite de forțele navale ale Statelor Unite? Este extrem de tulbure, neclar și cu riscuri foarte mari”, a afirmat Traian Băsescu.

„Aș spune că tentativa Statelor Unite de a împiedica exportul de țiței al Iranului, pentru că de fapt, aici este cheia blocadei americane, nu poate decât să tensioneze relațiile dintre Statele Unite și aliații din Extremul Orient, din Coreea de Sud, Japonia și nu în ultimul rând, tensionarea relațiilor cu China. Deci cred că este o greșeală aici”, a subliniat fostul președinte.

„Proba este că de zile în șir, câteva nave tot trec prin strâmtoare, cu sau fără aprobare iraniană. Deci cred că ceva este în neregulă. Este mai mult propagandă și tentația de a crea spaime lumii întregi, decât probleme. Problema este una singură - renunțarea Iranului și a Statelor Unite să mai folosească strâmtoarea în mod ilegal. Este o greșeală”, a adăugat Băsescu.

Prima etapă a războiului arată să SUA nu-și pot apăra aliații din Golf”

Fostul președinte consideră că țările din Golf nu pot face față unui conflict, iar în ceea ce privește o angrenare a unor state NATO în război ar face ca Iranul să atace acei aliați dacă este cazul.

„Nu știu dacă ați văzut raportul CIA-ului. Agenția este pur și simplu îngrozită de cantitatea uriașă de rachete pe care Iran o deține în momentul de față, au înjumătățit stocuri de drone, pot lua din Rusia prin Marea Caspică fără nicio problemă, dar achetele sunt la un nivel impresionant. Deci, Iranul nu este ușor de convins, atâta timp cât poate să lovească în aliații Statelor Unite. În Statele Unite, mai greu, dar în aliați, în mod cert va lovi dacă va fi cazul. Și acest lucru. Deja, prima etapă în care Iranul a lovit toți aliații din Golf ai Statelor Unite arată că SUA nu pot să-i apere, ceea ce strică toată poza Statelor Unite care își apără aliați în Orientul Mijlociu”, a punctat fostul președinte.

„Trump a declanșat acțiunea fără să respecte legea și după două zile a cerut ajutorul NATO”

„Poziția lui Donald Trump este slăbită de modul cum înțelege să coopereze. El a declanșat acțiunea fără să respecte legea și după două zile a cerut ajutorul NATO. Statele Uniunii Europene și statele NATO din Europa, ca de altfel și Canada sau Australia trebuie să respecte legile internaționale. Domnul Trump n-are nicio treabă cu legile internaționale, dar, spre exemplu România, sau Germania, sau Franța nu poate trimite în misiune de luptă niciun soldat fără aprobarea parlamentului. Deci cred că domnul Trump folosește mai mult propagandistic povestea că nu-l ajută NATO, pentru că NATO nici măcar nu este o organizație care să acționeze în afara teritoriului organizației, este o organizație defensivă”, a conchis Băsescu.

Editor : Liviu Cojan