Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută aliaţi. România trebuie să acţioneze rapid

Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, fostul președinte al României.

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că, în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, şeful statului, Nicuşor Dan, precum şi România „trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări", mai ales că „azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu".

„Trump îşi caută aliaţi. Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrativ, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu, iar la Munchen, prin trompeta Vance, a umilit pur şi simplu România.

Azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu. Foarte bine, avem un «ACORD DE ACCES» semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005 şi intrat în vigoare la 21 iunie 2006. În baza acestui acord, Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu. Şi asta nu pentru că Trump are nevoie, ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie.

Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări. Afaceristul Trump însă va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu costă", a scris Traian Băsescu, miercuri dimineaţa, pe pagina sa de Facebook.

România a primit o solicitare din partea Statelor Unite privind dislocarea unor trupe și a unor avioane de luptă pe teritoriul țării noastre. Solicitarea ar veni din partea Pentagonului, care cere dislocarea unor trupe și a unor avioane de luptă la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Solicitarea ar avea legătură cu contextul în care Statele Unite sunt implicate într-un conflict împotriva Iranului.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, convocat de preşedintele Nicuşor Dan, se reuneşte miercuri, de la ora 9:30, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la situaţia din Orientul Mijlociu - implicaţii pentru România; evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România; analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilităţi militare, după cum a informat Administraţia Prezidenţială. 

