Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, duminică seară la Digi24, situația în care interesele lui Nicușor Dan par să se alinieze cu cele ale PSD începe să semene cu mandatul fostului șef de stat Klaus Iohannis, care a îndepărtat astfel riscul de a fi suspendat.

„Situația începe să semene cu mandatul domnului Iohannis, care, pentru a-și îndepărta orice risc de suspendare, în mandatul doi a lăsat ostilitatea față de PSD, le-a făcut toate jocurile

Președintele Dan e foarte ușor să fie suspendat, în condițiile în care AUR deja presează. Deci este suficientă și susținerea PSD-ului și poate fi suspendat. Suspendarea nu e o nenorocire, e constituțională, dar este o hărmălaie inutilă prin care trebuie să treci și nu-i ușor”, a spus Traian Băsescu.

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că soluţia pentru încheierea crizei guvernamentale este numirea unui premier independent, dar cu miniştri din partea partidelor. El nu consideră că Alexandru Nazare ar fi un premier independent. „Liberalii ar face ca taurii în arenă să-l vadă pe Grindeanu premier”, a declarat Băsescu, la Digi24.

Preşedintele Nicuşor Dan are luni la Cotroceni noi consultări cu partidele pentru desemnarea unui premier.

Editor : A.C.