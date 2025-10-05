Fostul președinte Traian Băsescu, a abordat, în direct la Digi24, problema măsurilor fiscal-bugetare, luate de către cei din arcul guvernamental, printre care reducerea personalului din administrație, o eventuală creștere a taxelor și impozitelor sau pensiile magistraților. „Nu va fi cazul să avem acel eveniment cu TVA de 24%, deci îl exclud ca posibilitate. În anul următor, partidele trebuie să intre într-un proces profund de explicare a ceea ce s-a întâmplat și ce s-a făcut până în prezent, de reconstrucție a încrederii; (...) să apară măsurile în care să se vadă că noi, politicieni, suntem dispuși să ne sacrificăm”.

„ Partidele nu pot veni cu tehnicieni, ci cu oameni politici credibili ”

Întrebat, în direct la Digi24, dacă întrevede o creștere a taxelor și impozitelor anul viitor, fostul președinte Traian Băsescu s-a arătat încrezător că Guvernul nu va lua o astfel de măsură.

„Nu cred că va fi cazul să avem acel eveniment cu TVA de 24%, deci îl exclud ca posibilitate. În schimb, după părerea mea, în anul următor este nevoie ca partidele să intre într-un proces profund de explicare a ceea ce s-a întâmplat și ce s-a făcut, pentru că uitați-vă la televizor. Vin oameni cu carte și spun: Să ne spună ce au făcut cu banii, i-au furat! (...) Trebuie așezat un efort de explicare major. Nu știu dacă au oamenii care să facă treaba asta. Dacă lucrurile rămân în purtătorul de guvern de la Guvern... Mă tem că trebuie găsite soluții de completare. Nu pot veni cu tehnicieni, ci cu oameni politici care să vorbească credibil: Uite asta am făcut, de aici am plecat, aici am ajuns, atât am împrumutat. Românii sunt frământați și puțini cred că banii împrumutați s-au dus în salarii, pensii și investiții. Toți întreabă unde sunt banii!”, a punctat Băsescu.

Într-un proces de reconstrucția încrederii, trebuie să apară și măsurile în care să se vadă că noi, politicieni, ne cam sacrificăm. Adică, uite, ne luăm clientela de la Tarom, ne luăm clientela de la Administrația Națională a Drumurilor...

Fostul șef de stat spune că este împotriva reducerilor de personal în administrație.

Ea trebuie făcută, dar sunt alte metode decât să spui: Reduc cu 10%. În 2010 am luat măsura interzicerii cumulării pensiei cu salariul la stat. Aud că sunt diverse doamne, diverși domni, care spun: Nu se poate, nimeni nu ne ia nouă dreptul la muncă! Iar răspunsul meu este - și în 2010 s-a făcut. Dar domnule, doamnă senator de Timiș, care ești pensionară de la Calea Ferată, tu ai scris cu mâna ta că soliciți să primești pensie. Ai vrut să încetezi relațiile de muncă cu statul? Păi ce faci? Păcălești statul? Spui că vrei pensie, îți de statul ca fraierul pensia și tu te angajezi în același birou și o faci pe șeful de personal în continuare. Nu se poate asta!”, a subliniat fostul președinte al României.

Cei care doresc un venit în plus, pe lângă pensia legală, are și alte pârghii la care să apeleze, consideră Traian Băsescu.

Dacă ai ieși la pensie și eu, stat, îți plătesc pensia, dacă vrei să muncești, te duci în sectorul privat. Uite, sunt atâția care aleargă cu mâncarea în spinare prin tot Bucureștiul. Poți să câștigi un ban de acolo. Sunt atâția filipinezi care lucrează în construcții, sau pakistanezi... Hai în construcții!”.

Editor : C.A.