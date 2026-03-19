Traian Băsescu a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre creșterea prețurilor la carburanți în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Fostul președinte a spus că cea mai corectă soluție ar fi ca „Guvernul să nu intervină, să lase piața să așeze prețurile”. El argumentează această declarație prin faptul că orice intervenție s-ar duce în deficit, bani pe care România va trebui să îi împrumute la un moment dat. În plus, Băsescu a afirmat că ar fi fost bine ca țara noastră să încheie un acord cu FMI, astfel încât, în caz de urgență, să nu se mai împrumute cu dobânzi uriașe de pe piață. De asemenea, el a subliniat faptul că ar trebui acordate facilități agricultorilor, precum și transportatorilor, inclusiv celor feroviari care consumă multă motorină.

„Aș vrea să aveți în vedere că o spun cu toată neutralitatea, și nu vreau să-mi atrag ura celor care ne aud și ne văd, dar cred că cea mai corectă soluție este ca Guvernul să nu intervină, să lase piața să așeze prețurile. Or fi ele mari sau mici, dar gândiți-vă că o intervenție prin care Guvernul ar veni cu contribuții la reducerea prețului pieței s-ar duce în deficit. Deci, tot România ar plăti-o, dar în altă situație, în aceea în care Guvernul ar trebui să împrumute mai mulți bani decât și-a propus. Deci, bine ar fi să nu mai introducă nicio distorsiune în piață. Asta este realitatea”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Până la urmă, dacă sunt zone de maxim interes - să spunem agricultura, se pot rezolva lucrurile pentru agricultură printr-o reducere a accizei, pentru transportatori, dar în mod echitabil și pentru transportatorii rutieri, dar și pentru transportatorii feroviari. Locomotivele diesel consumă și ele motorină, fie că tractează trenuri de marfă, fie că tractează trenuri de pasageri. Deci ar trebui ca și transportul feroviar să primească un bonus

„Vă spun încă o dată am vorbit de posibile intervenții pe agricultură și pe transporturi, în mod excepțional. În mod normal, soluția corectă, care nu va transfera costurile în deficit, este să să meargă pe prețurile pieței. Consiliul Concurenței să-și facă treaba, să nu poată să apară speculații și prețuri artificiale și asta ar fi soluția corectă, care nu amanenetază nimic în viitor. Și ăsta-i prețul, asta plătim”, a precizat fostul președinte.

„Consiliul Concurenței cam nu are de făcut mult de multă vreme, dar România are niște rezerve obligatorii de combustibil și aici trebuie văzut. Sigur, prețul pieței este prețul pieței. Da, asta nu justifică să fii campionul pieței când tu ai făcut rezerva de combustibil când prețurile erau mult mai mici. Deci, eu aici m-aș uita, din punct de vedere al concurenței, la discrepanța nefirească de preț între prețul de achiziție și prețul la care vând”, a subliniat Băsescu.

„Avem un ministru al Energiei vesel, optimist - că n-o să ajungă niciodată la 10 lei, și le avem deja aproape la 10 lei. La motorină, da, avem rezerve, dar după dânsul, trei luni ar trebui să n-avem nicio grijă. Mă îndoiesc că putem să n-avem nicio grijă, dar poate mai bine ne gândim că în momente în care prețurile sunt foarte mari, cum sunt acum, consumatorii individuali ar putea să se mai gândească și la transportul public, nu neapărat la transportul cu autoturismul propriu, în care circula o persoană care conduce și atât. Deci cred că trebuie să ne mai uităm la optimizare a consumurilor”, a mai spus fostul șef al statului.

„România trebuia să aibă ceea ce se numește un acord preventiv. Nu se știe care sunt evoluțiile. Dacă n-aș lua bani, măcar aș face un acord preventiv cu Fondul Monetar Internațional, ca la nevoie, să nu mă duc la dobânzi de 8-9% pe piață, dacă se degradează situația globală ca urmare a celor două războaie - Golf și Ucraina. Și mai avem unul: Pakistanul cu Afganistanul, care se ciocnesc de dimineață până seara cu riscuri mari de extindere. Deci aș face un măcar un acord de precauție, să pun o plată de siguranță la nevoie, decât să iau bani cu 8%, 9% de pe piață, folosesc banii fondului cu rate mult mai mici”, a conchis Băsescu.

Editor : Liviu Cojan