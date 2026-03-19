Exclusiv Băsescu, despre scumpirea carburanților: Cea mai corectă soluție ar fi ca Guvernul să nu intervină, să lase piața să așeze prețurile

„Avem un ministru al Energiei vesel, optimist că n-o să ajungă niciodată la 10 lei carburanții" „România trebuia să aibă ceea ce se numește un acord preventiv cu FMI"

Traian Băsescu a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre creșterea prețurilor la carburanți în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Fostul președinte a spus că cea mai corectă soluție ar fi ca „Guvernul să nu intervină, să lase piața să așeze prețurile”. El argumentează această declarație prin faptul că orice intervenție s-ar duce în deficit, bani pe care România va trebui să îi împrumute la un moment dat. În plus, Băsescu a afirmat că ar fi fost bine ca țara noastră să încheie un acord cu FMI, astfel încât, în caz de urgență, să nu se mai împrumute cu dobânzi uriașe de pe piață. De asemenea, el a subliniat faptul că ar trebui acordate facilități agricultorilor, precum și transportatorilor, inclusiv celor feroviari care consumă multă motorină.

„Aș vrea să aveți în vedere că o spun cu toată neutralitatea, și nu vreau să-mi atrag ura celor care ne aud și ne văd, dar cred că cea mai corectă soluție este ca Guvernul să nu intervină, să lase piața să așeze prețurile. Or fi ele mari sau mici, dar gândiți-vă că o intervenție prin care Guvernul ar veni cu contribuții la reducerea prețului pieței s-ar duce în deficit. Deci, tot România ar plăti-o, dar în altă situație, în aceea în care Guvernul ar trebui să împrumute mai mulți bani decât și-a propus. Deci, bine ar fi să nu mai introducă nicio distorsiune în piață. Asta este realitatea”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Până la urmă, dacă sunt zone de maxim interes - să spunem agricultura, se pot rezolva lucrurile pentru agricultură printr-o reducere a accizei, pentru transportatori, dar în mod echitabil și pentru transportatorii rutieri, dar și pentru transportatorii feroviari. Locomotivele diesel consumă și ele motorină, fie că tractează trenuri de marfă, fie că tractează trenuri de pasageri. Deci ar trebui ca și transportul feroviar să primească un bonus

„Vă spun încă o dată am vorbit de posibile intervenții pe agricultură și pe transporturi, în mod excepțional. În mod normal, soluția corectă, care nu va transfera costurile în deficit, este să să meargă pe prețurile pieței. Consiliul Concurenței să-și facă treaba, să nu poată să apară speculații și prețuri artificiale și asta ar fi soluția corectă, care nu amanenetază nimic în viitor. Și ăsta-i prețul, asta plătim”, a precizat fostul președinte.

„Consiliul Concurenței cam nu are de făcut mult de multă vreme, dar România are niște rezerve obligatorii de combustibil și aici trebuie văzut. Sigur, prețul pieței este prețul pieței. Da, asta nu justifică să fii campionul pieței când tu ai făcut rezerva de combustibil când prețurile erau mult mai mici. Deci, eu aici m-aș uita, din punct de vedere al concurenței, la discrepanța nefirească de preț între prețul de achiziție și prețul la care vând”, a subliniat Băsescu.

„Avem un ministru al Energiei vesel, optimist că n-o să ajungă niciodată la 10 lei carburanții”

„Avem un ministru al Energiei vesel, optimist - că n-o să ajungă niciodată la 10 lei, și le avem deja aproape la 10 lei. La motorină, da, avem rezerve, dar după dânsul, trei luni ar trebui să n-avem nicio grijă. Mă îndoiesc că putem să n-avem nicio grijă, dar poate mai bine ne gândim că în momente în care prețurile sunt foarte mari, cum sunt acum, consumatorii individuali ar putea să se mai gândească și la transportul public, nu neapărat la transportul cu autoturismul propriu, în care circula o persoană care conduce și atât. Deci cred că trebuie să ne mai uităm la optimizare a consumurilor”, a mai spus fostul șef al statului.

„România trebuia să aibă ceea ce se numește un acord preventiv cu FMI”

„România trebuia să aibă ceea ce se numește un acord preventiv. Nu se știe care sunt evoluțiile. Dacă n-aș lua bani, măcar aș face un acord preventiv cu Fondul Monetar Internațional, ca la nevoie, să nu mă duc la dobânzi de 8-9% pe piață, dacă se degradează situația globală ca urmare a celor două războaie - Golf și Ucraina. Și mai avem unul: Pakistanul cu Afganistanul, care se ciocnesc de dimineață până seara cu riscuri mari de extindere. Deci aș face un măcar un acord de precauție, să pun o plată de siguranță la nevoie, decât să iau bani cu 8%, 9% de pe piață, folosesc banii fondului cu rate mult mai mici”, a conchis Băsescu.

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
4
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Adrian Țuțuianu.
5
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digi Sport
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
traian basescu face declaratii
Analiza lui Traian Băsescu despre războiul din Iran: „Aș încerca un stop joc și hai să vedem cum stăm”
tractor care ară un camp
Câți bani vor primi fermierii de la Guvern pentru subvenția la motorină
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
Câți bani primește județul Ilfov din taxele bucureștenilor: Guvernul îi dă lui Thuma o sumă de cinci ori mai mică decât ceruse inițial
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Băsescu: PSD-ul vrea să arate că apără populația, încercând să facă uitat că Ciolacu a distrus bugetul României pentru mulți ani
motorina
Şeful AEI: Motorina va avea un preţ mare tot anul, chiar dacă războiul s-ar încheia mâine
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bugetul, în Parlament: Bani mutați de la magistrați pentru ajutoarele...
Mohammed bin Salman
Mohammed bin Salman și pariul pe Iran. Calculul greșit al prințului...
Nicușor Dan la Bruxelles
Nicușor Dan, discuții la Bruxelles pentru întărirea apărării UE...
beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Insula Kharg, în vizorul SUA...
Ultimele știri
Viktor Orban: „Rusia ar trebui să facă parte din sistemele europene de securitate și energie”
Şefa serviciilor de informaţii americane a refuzat din nou să confirme că Iranul reprezenta o „ameninţare iminentă”
Crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizată. Poliţiştii fac cercetări pentru profanare de morminte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Fanatik.ro
Lux și opulență pentru naționala României la Istanbul! „Tricolorii”, cazați la un hotel de 5 stele: cât costă...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Apă contaminată cu plumb în școli și instituții publice din România. Medic: ”E greu să-ți dai seama de când a...
Adevărul
Cazul bloggerului pro-Kremlin care a ajuns la psihiatrie după ce s-a întors împotriva lui Putin
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii...
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit